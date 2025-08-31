Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вспышка света под водой
Вспышка света под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:28

Хрупкий мир глубин: найденные виды могут исчезнуть из-за изменений климата

Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины

Знаете ли вы, что в подводном каньоне Мар-дель-Плата, неподалёку от берегов Аргентины, учёные обнаружили более 40 ранее неизвестных видов морских обитателей? Это открытие стало настоящей сенсацией и открыло новые горизонты для изучения морской биологии.

Новые виды морских обитателей

Среди уникальных находок выделяется небольшая морская звезда с укороченными лучами и увеличенной центральной частью, отнесённая к роду Hippasteria. Также был найден фиолетовый морской огурец вида Benthodytes. Кроме того, исследователи идентифицировали разнообразные группы животных, включая порядка 25 видов ракообразных, а также хрящевых и костистых рыб.

Удивительно, но все эти существа приспособились к жизни на глубине более километра, где максимальная зафиксированная глубина составляет 3500 метров. Эти глубины традиционно считаются неблагоприятными для большинства морских организмов. Для изучения новых обитателей учёные использовали роботизированный комплекс ROV с системами дистанционного управления, что позволило им получить ценную информацию о ранее неизученных видах.

Причины биоразнообразия

Исследования показали, что высокая концентрация питательных веществ в этом регионе является ключом к необычному биоразнообразию. Тёплая вода встречается здесь с холодной, создавая уникальные условия для жизни.

Интересно, что подобные зоны в прошлом были местами массового вымирания морской жизни. Теперь учёные стремятся выяснить, насколько современные популяции устойчивы к серьёзным изменениям климата и антропогенному воздействию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили деформированные черепа в пещере Арена Кандиде в Италии сегодня в 22:19

Не травма, а традиция: как археологи раскрыли одну из древнейших тайн Европы

В Италии найден череп возрастом 12 600 лет с искусственно изменённой формой. Учёные раскрыли древний ритуал, который менял облик людей с младенчества. Узнайте, зачем это делалось!

Читать полностью » Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека сегодня в 21:26

Разгадана тайна мозга, которая отделила человека от неандертальца

Учёные выяснили, что крошечное изменение в химии мозга могло дать Homo sapiens решающее преимущество над неандертальцами. Открытие ставит новые вопросы о нашей эволюции.

Читать полностью » Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма сегодня в 21:15

Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Новое исследование выявляет, что к 50 годам старение организма заметно ускоряется. Открытие поможет в разработке новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские бани в Эльче: новые находки и их значение сегодня в 20:53

Сокровища древности: как римские бани рассказывают о падении империи

После почти десятилетия раскопок археологи из Университета Аликанте открыли роскошные римские бани в Эльче, которые ставят под сомнение традиционные представления о древнем городе.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю надпись эпохи Бар-Кохбы в пещере у Мёртвого моря сегодня в 20:47

Последнее предсмертное послание: трагическая надпись в пещере раскрывает судьбу героя

В пещере у Мёртвого моря найдена древняя арамейская надпись, связанная с восстанием Бар-Кохбы. Учёные раскрывают новые детали еврейской истории.

Читать полностью » Археологи обнаружили новые черепа в Уэй Цомпантли: детали находки в Мехико сегодня в 19:17

Ужас и красота: как черепа рассказывают о жизни и смерти в древнем Мехико

Десять лет назад в Мехико было обнаружено Уэй Цомпантли — загадочное сооружение из черепов. Узнайте, какие тайны скрывают его останки и как ведутся исследования!

Читать полностью » Археологи подтвердили использование финикийцами ароматических масел в торговле и ритуалах сегодня в 19:07

Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Узнайте, как исследование финикийских сосудов открывает новые горизонты в понимании древних ароматов и их роли в культурной идентичности.

Читать полностью » Учёные MIT обнаружили нейроны, отвечающие за социальное поведение и эмпатию сегодня в 18:43

Найдена мишень для терапии аутизма: открытие в нейробиологии даёт новую надежду

Учёные выявили "социальный переключатель" в мозге мышей. Открытие проливает свет на природу аутизма и шизофрении. Исследование может изменить подход к лечению.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области сироты получили удвоенные выплаты на ремонт жилья
Садоводство

Осенние посадки: сливы, тюльпаны и эхинацея для будущего сезона
Авто и мото

Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП
СКФО

В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин
ЮФО

Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки
Красота и здоровье

Диетолог Дейзи Скиннер: добавки нужны только при подтверждённом дефиците витаминов у детей
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru