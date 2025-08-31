Хрупкий мир глубин: найденные виды могут исчезнуть из-за изменений климата

Знаете ли вы, что в подводном каньоне Мар-дель-Плата, неподалёку от берегов Аргентины, учёные обнаружили более 40 ранее неизвестных видов морских обитателей? Это открытие стало настоящей сенсацией и открыло новые горизонты для изучения морской биологии.

Новые виды морских обитателей

Среди уникальных находок выделяется небольшая морская звезда с укороченными лучами и увеличенной центральной частью, отнесённая к роду Hippasteria. Также был найден фиолетовый морской огурец вида Benthodytes. Кроме того, исследователи идентифицировали разнообразные группы животных, включая порядка 25 видов ракообразных, а также хрящевых и костистых рыб.

Удивительно, но все эти существа приспособились к жизни на глубине более километра, где максимальная зафиксированная глубина составляет 3500 метров. Эти глубины традиционно считаются неблагоприятными для большинства морских организмов. Для изучения новых обитателей учёные использовали роботизированный комплекс ROV с системами дистанционного управления, что позволило им получить ценную информацию о ранее неизученных видах.

Причины биоразнообразия

Исследования показали, что высокая концентрация питательных веществ в этом регионе является ключом к необычному биоразнообразию. Тёплая вода встречается здесь с холодной, создавая уникальные условия для жизни.

Интересно, что подобные зоны в прошлом были местами массового вымирания морской жизни. Теперь учёные стремятся выяснить, насколько современные популяции устойчивы к серьёзным изменениям климата и антропогенному воздействию.