Рецепт вкуснейшего маринованного салата из помидоров, красного лука и зелени

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного маринованного салата из помидоров, лука и зелени. Приготовить его довольно легко. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Помидоры — 500 г
- Красный лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 3 веточки
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Яблочный уксус — 1 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать помидоры маленькими по размеру кусочками, а лук — полукольцами.
- Нашинковать укроп.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В ёмкости смешать чеснок, уксус, соль и оливковое масло.
- В миске для салата соединить помидоры, лук и укроп. Заправить чесночной смесью. Перемешать. Накрыть плёнкой и отправить в холодильник на час. Салат готов!
Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers
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