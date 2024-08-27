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Готовим маринованный салат из помидоров, красного лука и зелени
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Рецепт вкуснейшего маринованного салата из помидоров, красного лука и зелени

Готовим маринованный салат из помидоров, красного лука и зелени

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного маринованного салата из помидоров, лука и зелени. Приготовить его довольно легко. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 500 г
  • Красный лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 3 веточки
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Яблочный уксус — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать помидоры маленькими по размеру кусочками, а лук — полукольцами.
  2. Нашинковать укроп.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. В ёмкости смешать чеснок, уксус, соль и оливковое масло.
  5. В миске для салата соединить помидоры, лук и укроп. Заправить чесночной смесью. Перемешать. Накрыть плёнкой и отправить в холодильник на час. Салат готов!

Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers

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