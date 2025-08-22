Помидоры и виноград под одной крышкой: соседи удивляются, а гости съедают первыми
Эта заготовка понравится тем, кто любит необычные сочетания вкусов. Чёрный виноград придаёт маринованным помидорам нежность и лёгкий фруктовый аромат, а специи добавляют лишь тонкий пряный акцент, не перегружая маринад.
Закуска готовится простым способом тройной заливки и отлично хранится всю зиму. Баночка таких помидоров украсит и повседневный стол, и праздничное застолье.
Ингредиенты (на 1 банку 0,7 л)
-
помидоры (мясистые, некрупные, типа "сливка") — 0,7 кг;
-
чёрный виноград — 100-150 г;
-
вода — сколько войдёт в банку;
-
сахар — 3 ст. ложки;
-
соль — 1 ст. ложка без горки;
-
уксус 9% — 1 ст. ложка;
-
чёрный перец горошком — 4 шт.;
-
душистый перец горошком — 3 шт.;
-
гвоздика — 2 шт.
Приготовление
-
Подготовка овощей и ягод. Вымойте помидоры и ягоды винограда. Разделите виноград на отдельные ягодки или маленькие гроздья. Стерилизуйте банки и крышки.
-
Закладка. На дно банки положите перцы (чёрный и душистый) и гвоздику. Заполните банку помидорами и виноградом.
-
Первая заливка. Залейте содержимое кипятком, прикройте крышкой, укутайте полотенцем или пледом и дайте постоять 20 минут.
-
Приготовление рассола. Слейте воду обратно в кастрюлю, добавьте сахар и соль, прокипятите 3 минуты. Залейте банку, снова прогрейте, затем ещё раз слейте и закипятите рассол.
-
Финальная заливка. В кипящий рассол добавьте уксус. Залейте банки доверху и сразу закатайте.
-
Остывание. Переверните банки, укутайте и дайте остыть под пледом.
Хранение
Храните заготовку в прохладном тёмном месте. Маринованные помидоры с виноградом сохраняют яркий вкус и аромат до следующего урожая.
Такая закуска прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем, а также подходит в качестве оригинальной добавки к праздничным салатам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru