Помидоры и виноград под одной крышкой: соседи удивляются, а гости съедают первыми

Эта заготовка понравится тем, кто любит необычные сочетания вкусов. Чёрный виноград придаёт маринованным помидорам нежность и лёгкий фруктовый аромат, а специи добавляют лишь тонкий пряный акцент, не перегружая маринад.

Закуска готовится простым способом тройной заливки и отлично хранится всю зиму. Баночка таких помидоров украсит и повседневный стол, и праздничное застолье.

Ингредиенты (на 1 банку 0,7 л)

помидоры (мясистые, некрупные, типа "сливка") — 0,7 кг;

чёрный виноград — 100-150 г;

вода — сколько войдёт в банку;

сахар — 3 ст. ложки;

соль — 1 ст. ложка без горки;

уксус 9% — 1 ст. ложка;

чёрный перец горошком — 4 шт.;

душистый перец горошком — 3 шт.;

гвоздика — 2 шт.

Приготовление

Подготовка овощей и ягод. Вымойте помидоры и ягоды винограда. Разделите виноград на отдельные ягодки или маленькие гроздья. Стерилизуйте банки и крышки. Закладка. На дно банки положите перцы (чёрный и душистый) и гвоздику. Заполните банку помидорами и виноградом. Первая заливка. Залейте содержимое кипятком, прикройте крышкой, укутайте полотенцем или пледом и дайте постоять 20 минут. Приготовление рассола. Слейте воду обратно в кастрюлю, добавьте сахар и соль, прокипятите 3 минуты. Залейте банку, снова прогрейте, затем ещё раз слейте и закипятите рассол. Финальная заливка. В кипящий рассол добавьте уксус. Залейте банки доверху и сразу закатайте. Остывание. Переверните банки, укутайте и дайте остыть под пледом.

Хранение

Храните заготовку в прохладном тёмном месте. Маринованные помидоры с виноградом сохраняют яркий вкус и аромат до следующего урожая.

Такая закуска прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем, а также подходит в качестве оригинальной добавки к праздничным салатам.