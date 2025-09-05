Как приготовить маринованное сало дома без лишних хлопот и лишних затрат

Представьте: кусочек нежного сала с пикантным вкусом, который тает во рту и исчезает первым со стола. А что, если я скажу, что приготовить такое блюдо дома проще, чем кажется? Этот рецепт маринованного сала в рассоле — ваш шанс удивить гостей или просто побаловать себя. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом!

Ингредиенты

Сало свежее (брюшина или другая часть свиной туши) — 500 г

Вода — 500 мл

Соль — 70 г

Уксус 9% — 25 мл

Душистый перец — 1 ч. л.

Перец горошком — 6 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Гвоздика (по желанию) — 3 шт.

Хмели-сунели (по желанию) — 1 ч. л.

Горчица (по желанию) — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Выберите свежий кусок брюшины или другой подходящий кусок свиной туши — без заморозки, с мясными прослойками или без. Ополосните его под водой и обсушите салфетками. Нарежьте на кусочки: длинные для кастрюли или короткие для банки (как на фото).

Если маринуете в банке, промойте её с моющим средством, ополосните и обдайте кипятком (или простерилизуйте по правилам — ссылка в конце). Уложите кусочки сала не слишком плотно. Очистите чеснок, помойте и нарежьте кружочками или удобным способом — не слишком мелко.

В кастрюле смешайте воду, соль, перец горошком, гвоздику, лавровый лист, чеснок, горчицу и хмели-сунели. Доведите до кипения на среднем огне, влейте уксус и сразу снимите с плиты. Дайте остыть. Специи можно варьировать по вкусу!

Залейте сало рассолом так, чтобы он полностью покрывал кусочки. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 5 дней. Через 5 дней достаньте ароматное маринованное сало — оно идеально для праздничного стола или уютного ужина. Наслаждайтесь!

Советы и нюансы