Салат с грибами и рукколой
Салат с грибами и рукколой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:11

Быстрый салат с курицей и опятами — идеальный рецепт для занятых

Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами

Представьте: ароматный салат, где нежная курица встречается с пикантными маринованными опятами. Это не просто закуска, а настоящий хит для повседневных обедов и праздников. Всё готовится из доступных продуктов, без лишних хлопот, и получается сытно, вкусно, по-домашнему!

Ингредиенты

  • Маринованные опята: 300 г
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Свежие огурцы: 200 г
  • Репчатый лук: 100 г
  • Картофель среднего размера: 2 шт.
  • Куриное филе: 300 г
  • Свежий укроп: 2-3 веточки (по вкусу)
  • Майонез: 180 г
  • Соль и чёрный молотый перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Отварите куриное филе и картофель заранее. Яйца отварите вкрутую, охладите. Все ингредиенты должны быть холодными, чтобы салат не испортился быстро.

Нарежьте курицу. Остывшее филе нарежьте кубиками или разберите на волокна вилкой. Обработайте яйца. Очистите и нарежьте кубиками. Подготовьте огурец. Помойте, обсушите, снимите кожуру (если нужно) и нарежьте кубиками.

Нарежьте картофель. Очистите и порубите кубиками. Разберитесь с опятами. Слейте жидкость, крупные грибы разрежьте, мелкие оставьте целыми. Добавьте зелень и лук. Помойте укроп, обсушите, измельчите. Лук мелко нарежьте. Сложите всё в салатник.

Заправьте. Посолите, поперчите, добавьте майонез (или смесь с сметаной). Перемешайте. Хорошо соедините все компоненты. Подача. Используйте кулинарное кольцо для аккуратной формы или просто подайте в салатнике. Охладите в холодильнике час и украсьте по вкусу — например, петрушкой и опятами.

Этот салат разнообразит меню, освежит вкус и станет отличным вариантом для любого случая.

