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Маринад для шашлыка из киви: один из самых быстрых способов замариновать любое мясо
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  • Опубликована сегодня в 5:15

Быстрее, чем уксус и кефир: маринад для шашлыка из киви действует всего за один час

Маринад для шашлыка из киви: один из самых быстрых способов замариновать любое мясо

Маринад для шашлыка с киви и луком — простой и быстрый способ сделать мясо мягким и сочным. Этот рецепт подходит для разных видов мяса, и время маринования составляет всего 1 час.

Ингредиенты:

  • 1 кг мяса;
  • 2 киви;
  • 3 луковицы;
  • соль и перец по вкусу;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

  1. Очистите киви и измельчите их блендером или вилкой.
  2. Нарежьте лук кольцами, посолите и слегка разомните.
  3. Поперчите мясо и смешайте с растительным маслом.
  4. Добавьте к мясу киви и лук, тщательно перемешайте.
  5. Оставьте мясо мариноваться на 1 час перед жаркой на мангале или в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org/ Theo Crazzolara (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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