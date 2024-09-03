Быстрее, чем уксус и кефир: маринад для шашлыка из киви действует всего за один час

Маринад для шашлыка с киви и луком — простой и быстрый способ сделать мясо мягким и сочным. Этот рецепт подходит для разных видов мяса, и время маринования составляет всего 1 час.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса;
- 2 киви;
- 3 луковицы;
- соль и перец по вкусу;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
- Очистите киви и измельчите их блендером или вилкой.
- Нарежьте лук кольцами, посолите и слегка разомните.
- Поперчите мясо и смешайте с растительным маслом.
- Добавьте к мясу киви и лук, тщательно перемешайте.
- Оставьте мясо мариноваться на 1 час перед жаркой на мангале или в духовке.
Фото: commons.wikimedia.org/ Theo Crazzolara (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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