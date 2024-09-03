Быстрее, чем уксус и кефир: маринад для шашлыка из киви действует всего за один час

Маринад для шашлыка из киви: один из самых быстрых способов замариновать любое мясо

Маринад для шашлыка с киви и луком — простой и быстрый способ сделать мясо мягким и сочным. Этот рецепт подходит для разных видов мяса, и время маринования составляет всего 1 час.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.