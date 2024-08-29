Томатный маринад для шашлыка: секрет идеального вкуса

Шашлык — это традиционное блюдо, которое любят многие. Чтобы мясо получилось вкусным и сочным, его нужно правильно замариновать. Один из популярных видов маринада — томатный. В этой статье мы расскажем, как сделать идеальный томатный маринад для шашлыка с простыми ингредиентами.

Для приготовления томатного маринада вам понадобятся следующие ингредиенты:

томатная паста — 200 г;

репчатый лук — 2 штуки;

зелень (укроп, петрушка, кинза) — 1 пучок;

паприка молотая — 1 столовая ложка;

перец красный острый — по вкусу;

кориандр молотый — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте зелень. Очистите и нарежьте полукольцами репчатый лук. Нарежьте мясо кусочками размером примерно 2×2 см и выложите их в глубокую миску. Добавьте нарезанный лук и зелень. Добавьте специи, томатную пасту и влейте примерно 1 стакан холодной воды. Хорошо перемешайте. Не солите мясо сразу! Соль вытягивает сок из мяса, и оно может получиться суховатым. Лучше добавить соль примерно за 2 часа до приготовления шашлыка. Оставьте мясо в томатном маринаде на ночь или хотя бы на несколько часов.

Жарить шашлык следует на раскалённых углях, не допуская прямого пламени, и постоянно переворачивая. Готовность шашлыка можно проверить, сделав надрез на самом большом кусочке: сок должен быть прозрачным, без розовых оттенков на срезе. Подавайте шашлык со свежими овощами и томатным соусом.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Игоревич (public domain)