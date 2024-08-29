Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Маринад для шашлыка с томатной пастой: мясо получается очень вкусным
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 5:14

Томатный маринад для шашлыка: секрет идеального вкуса

Маринад для шашлыка с томатной пастой: мясо получается очень вкусным

Шашлык — это традиционное блюдо, которое любят многие. Чтобы мясо получилось вкусным и сочным, его нужно правильно замариновать. Один из популярных видов маринада — томатный. В этой статье мы расскажем, как сделать идеальный томатный маринад для шашлыка с простыми ингредиентами.

Для приготовления томатного маринада вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • томатная паста — 200 г;
  • репчатый лук — 2 штуки;
  • зелень (укроп, петрушка, кинза) — 1 пучок;
  • паприка молотая — 1 столовая ложка;
  • перец красный острый — по вкусу;
  • кориандр молотый — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте зелень.
  2. Очистите и нарежьте полукольцами репчатый лук.
  3. Нарежьте мясо кусочками размером примерно 2×2 см и выложите их в глубокую миску.
  4. Добавьте нарезанный лук и зелень.
  5. Добавьте специи, томатную пасту и влейте примерно 1 стакан холодной воды. Хорошо перемешайте.
  6. Не солите мясо сразу! Соль вытягивает сок из мяса, и оно может получиться суховатым. Лучше добавить соль примерно за 2 часа до приготовления шашлыка.
  7. Оставьте мясо в томатном маринаде на ночь или хотя бы на несколько часов.

Жарить шашлык следует на раскалённых углях, не допуская прямого пламени, и постоянно переворачивая. Готовность шашлыка можно проверить, сделав надрез на самом большом кусочке: сок должен быть прозрачным, без розовых оттенков на срезе. Подавайте шашлык со свежими овощами и томатным соусом.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Игоревич (public domain)

Мир

Россияне стали переходить на отечественные платформы для создания сайтов

Россияне стали переходить на отечественные платформы для создания сайтов

Согласно последним данным, предоставленным компанией "Рег.ру", российские пользователи всё чаще отказываются от использования зарубежных онлайн-платформ для создания сайтов на доменных зонах. ru и. рф.

Читать полностью
Палестина ожидает мер от государств, чьи граждане воюют за Израиль

Палестина ожидает мер от государств, чьи граждане воюют за Израиль

В ходе интервью агентству РИА Новости, Варсен Агабекян-Шахин, министр иностранных дел Палестины, сообщила о получении обязательств от нескольких государств, касающихся введения мер против их граждан, которые являются также гражданами Израиля и участвуют в военных действиях в Газе на стороне израильской армии.

Читать полностью

Общество

Московский суд рассмотрит дело

Московский суд рассмотрит дело "Телты" 3 сентября

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщили в суде.

Читать полностью
TMZ: Канье Уэст продал особняк в Малибу за $21 миллион

TMZ: Канье Уэст продал особняк в Малибу за $21 миллион

Известный рэпер Канье Уэст завершил продажу своего дома в Малибу, получив за него $21 миллион.

Читать полностью

Новости