Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
© commons.wikimedia.org by Sam Shaw is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:58

Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Суд в Калифорнии запретил снос дома, где умерла Мэрилин Монро

Решение американского суда стало неожиданным поворотом в судьбе одного из самых известных домов Лос-Анджелеса. Здание, где в последние месяцы своей жизни проживала Мэрилин Монро, оказалось в центре противостояния между новыми владельцами и защитниками исторического наследия.

Почему дом оказался под угрозой сноса

История началась в 2023 году, когда особняк в престижном районе Брентвуд был продан за 8,35 миллиона долларов. Покупателями стали дочь предпринимателя в сфере недвижимости Брина Мильштейн и телепродюсер Рой Бэнк. Интересно, что они уже жили по соседству и намеревались объединить два участка, снеся дом Монро. Вначале владельцы даже получили официальное разрешение на демонтаж.

Однако планы изменить ландшафт района вызвали резонанс. Защитники культурного наследия обратились в мэрию Лос-Анджелеса и потребовали признать здание историческим памятником. По их словам, этот дом имеет огромное значение не только для киноманов, но и для всей американской культуры, ведь именно здесь закончилась жизнь легенды Голливуда.

Решение суда

В августе 2025 года вопрос дошёл до суда. Владельцы особняка подали ходатайство об отмене решения городских властей, которые придали дому статус памятника. Но судья отклонил просьбу и поддержал позицию города. В своём постановлении он не стал подробно объяснять причины, однако сам факт отказа лишил хозяев возможности снести строение.

Таким образом, судьба дома, где в 1962 году умерла Мэрилин Монро, оказалась решённой как минимум на ближайшее время.

История особняка

Дом в Брентвуде был построен в 1929 году. Это одноэтажное здание в стиле испанской колониальной архитектуры с красной черепичной крышей, арочными окнами и уютным внутренним двориком. В 1962 году Мэрилин Монро приобрела его за 75 тысяч долларов — это был первый и единственный дом, который актриса купила самостоятельно.

Она прожила там всего полгода, но именно здесь, в августе того же года, её жизнь трагически оборвалась.

После этого дом не раз переходил из рук в руки, и за десятилетия его владельцами становились как частные лица, так и известные деятели шоу-бизнеса.

Почему дом так важен для города

Для поклонников Мэрилин Монро этот особняк — место паломничества. Туристы со всего мира приезжают в Брентвуд, чтобы хотя бы снаружи увидеть здание, в котором жила и умерла голливудская икона. Многие исследователи биографии актрисы считают, что именно этот дом лучше всего отражает её стремление к спокойной и уединённой жизни, которую ей так редко удавалось найти.

По мнению городских властей, снос здания означал бы потерю уникальной части культурной памяти Лос-Анджелеса.

Конфликт интересов

Новые владельцы заявляли, что не хотят превращать дом в музей или туристический объект, а планировали лишь расширить своё собственное владение. Но эта позиция вызвала резкую реакцию у общественности. В результате суд оказался на стороне тех, кто настаивал на сохранении здания в его нынешнем виде.

"Колман, не говорите людям, что я была "полезной" на съемочной площадке фильма, к которому у меня 0% отношения. Это так странно", — написала Пэрис Джексон.

Хотя семья Монро напрямую не участвует в судебных процессах, наследие актрисы остаётся чувствительной темой для её поклонников и родственников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кевин Костнер начал встречаться с режиссёром Келли Нунан Горес — Daily Mail сегодня в 12:55

Кевин Костнер снова влюблён: кто занял место бывшей жены миллиардера

70-летний Кевин Костнер после громкого развода снова нашел счастье в личной жизни. Его избранницей стала режиссер Келли Нунан Горес.

Читать полностью » Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники сегодня в 11:56

Карди Би вышла из суда победительницей: чем обернулось дело о нападении на охранницу

Судебный процесс против Карди Би завершился неожиданно, но сама певица дала понять, что готова жёстко защищать своё имя и репутацию.

Читать полностью » Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов сегодня в 10:41

"Выползли на сцену": Соседов высмеял "вечных" артистов

Музыкальный критик раскрыл, почему публика устала от одних и тех же исполнителей и кого считает виновниками застоя на отечественной эстраде.

Читать полностью » Лейбл Red Sun Максима Фадеева закрылся из-за убытков — Mash сегодня в 9:36

Red Sun погас, а SEREBRO засверкали: парадоксы карьеры Максима Фадеева

Максим Фадеев закрыл свой лейбл Red Sun, но уже успел удивить поклонников новыми проектами. Чем живёт известный продюсер сегодня?

Читать полностью » Таисия Повалий сообщила, что до сих пор боится управлять автомобилем сегодня в 8:31

Детский страх, который управляет взрослой жизнью: неожиданное признание Таисии Повалий

Таисия Повалий поделилась личным признанием: с детства она испытывает сильный страх перед вождением. Почему певица так и не решилась сесть за руль?

Читать полностью » Американский певец Брэндон Ховард представит песню We are champions на конкурсе сегодня в 7:26

Артист из США бросает вызов сцене: его трек для "Интервидения" — манифест для всего мира

Американский певец Брэндон Ховард выйдет на сцену "Интервидения" в России с песней, которая должна стать гимном единства и силы.

Читать полностью » Певец Shaman сообщил, что с 2022 года выступает только с охраной сегодня в 6:20

Популярность с обратной стороны: какие тайны скрывает жизнь Shaman

Shaman признался, что с 2022 года живет под постоянным давлением и угрозами. Он рассказал, как справляется с ситуацией и почему выступает только с охраной.

Читать полностью » Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue сегодня в 5:53

Анна Винтур уступает трон: в мире моды объявлен преемник

Анна Винтур передает эстафету в Vogue, а новый редактор Хлоя Малль готовится взять на себя руководство журналом. Что это значит для индустрии моды?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале Prime Video по сценарию Фиби Уоллер-Бридж
Наука и технологии

Археологи нашли древнюю вазу в пещере на Ла-Пальме
Дом

Удаляйте пыль и жир с горизонтальных жалюзи на кухне раз в неделю
Спорт и фитнес

Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию
Еда

Метаанализ: порция грибов в день может снижать риск развития рака почти на 50%
Туризм

Путешественник отметил атмосферу уюта и оптимизма в Гондурасе
Еда

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые провоцируют воспаление в организме
Красота и здоровье

Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet