Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Решение американского суда стало неожиданным поворотом в судьбе одного из самых известных домов Лос-Анджелеса. Здание, где в последние месяцы своей жизни проживала Мэрилин Монро, оказалось в центре противостояния между новыми владельцами и защитниками исторического наследия.

Почему дом оказался под угрозой сноса

История началась в 2023 году, когда особняк в престижном районе Брентвуд был продан за 8,35 миллиона долларов. Покупателями стали дочь предпринимателя в сфере недвижимости Брина Мильштейн и телепродюсер Рой Бэнк. Интересно, что они уже жили по соседству и намеревались объединить два участка, снеся дом Монро. Вначале владельцы даже получили официальное разрешение на демонтаж.

Однако планы изменить ландшафт района вызвали резонанс. Защитники культурного наследия обратились в мэрию Лос-Анджелеса и потребовали признать здание историческим памятником. По их словам, этот дом имеет огромное значение не только для киноманов, но и для всей американской культуры, ведь именно здесь закончилась жизнь легенды Голливуда.

Решение суда

В августе 2025 года вопрос дошёл до суда. Владельцы особняка подали ходатайство об отмене решения городских властей, которые придали дому статус памятника. Но судья отклонил просьбу и поддержал позицию города. В своём постановлении он не стал подробно объяснять причины, однако сам факт отказа лишил хозяев возможности снести строение.

Таким образом, судьба дома, где в 1962 году умерла Мэрилин Монро, оказалась решённой как минимум на ближайшее время.

История особняка

Дом в Брентвуде был построен в 1929 году. Это одноэтажное здание в стиле испанской колониальной архитектуры с красной черепичной крышей, арочными окнами и уютным внутренним двориком. В 1962 году Мэрилин Монро приобрела его за 75 тысяч долларов — это был первый и единственный дом, который актриса купила самостоятельно.

Она прожила там всего полгода, но именно здесь, в августе того же года, её жизнь трагически оборвалась.

После этого дом не раз переходил из рук в руки, и за десятилетия его владельцами становились как частные лица, так и известные деятели шоу-бизнеса.

Почему дом так важен для города

Для поклонников Мэрилин Монро этот особняк — место паломничества. Туристы со всего мира приезжают в Брентвуд, чтобы хотя бы снаружи увидеть здание, в котором жила и умерла голливудская икона. Многие исследователи биографии актрисы считают, что именно этот дом лучше всего отражает её стремление к спокойной и уединённой жизни, которую ей так редко удавалось найти.

По мнению городских властей, снос здания означал бы потерю уникальной части культурной памяти Лос-Анджелеса.

Конфликт интересов

Новые владельцы заявляли, что не хотят превращать дом в музей или туристический объект, а планировали лишь расширить своё собственное владение. Но эта позиция вызвала резкую реакцию у общественности. В результате суд оказался на стороне тех, кто настаивал на сохранении здания в его нынешнем виде.

"Колман, не говорите людям, что я была "полезной" на съемочной площадке фильма, к которому у меня 0% отношения. Это так странно", — написала Пэрис Джексон.

Хотя семья Монро напрямую не участвует в судебных процессах, наследие актрисы остаётся чувствительной темой для её поклонников и родственников.