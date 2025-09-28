Яркий обман: бархатцы могут не отпугнуть, а накликать беду на грядку

Бархатцы часто считают "волшебным щитом" против вредителей, но опытные садоводы отмечают: реальность не всегда совпадает с ожиданиями. Эти яркие цветы действительно украшают огород и могут приносить пользу почве, но в некоторых случаях они становятся приманкой для вредителей.

"Слизни и улитки просто обожают бархатцы и едят их с большим удовольствием", — предупреждает блогер Антон — цветочник.

Бархатцы и вредители

Многие уверены, что бархатцы сами отпугнут всех незваных гостей. Но на деле ситуация может оказаться противоположной: слизни и улитки нередко выбирают именно их в качестве лакомства.

Чтобы снизить риски:

не сажайте бархатцы слишком густо;

используйте барьер из золы, яичной скорлупы или других сухих материалов;

вечером осматривайте кусты и собирайте вредителей вручную.

Сравнение пользы и проблем бархатцев