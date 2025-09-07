Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бархатцы
Бархатцы
© commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 0:35

Цветочный секрет богатого урожая: высаживаю бархатцы рядом с капустой – и вот что происходит

Вредители испугаются: готовим настой из бархатцев – капуста будет здоровой

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, но и одна из самых уязвимых. Гусеницы, слизни, тля и крестоцветные блошки способны уничтожить посадки буквально за несколько дней. Многие огородники пытаются бороться с ними химикатами, но вместе с вредителями страдает и качество урожая. Есть экологичный и эффективный способ — высадка бархатцев.

Бархатцы как природная защита

Эти яркие цветы, привычные на клумбах, оказываются надёжными защитниками капусты. Их корневая система выделяет тиофен — вещество, губительное для почвенных нематод и личинок майского жука. В зоне радиусом до 70 см вредители просто не выживают.

Не менее полезна и надземная часть растения. Сильный аромат бархатцев сбивает с толку бабочек-белянок, которые обычно откладывают яйца на капустных листьях. Даже если гусеницы появляются, их количество заметно меньше.

Схема посадки

Чтобы бархатцы проявили свои защитные свойства, важно соблюдать несколько правил:

  • Высеивать цветы за 2-3 недели до высадки капусты.
  • Между рядами оставлять 40-50 см и размещать низкорослые сорта ("Гном", "Оранжевое пламя").
  • Высокие разновидности ("Антигуа", "Килиманджаро") высаживать с северной стороны грядки — они станут защитой от ветра и создадут лёгкую тень.
  • Держать дистанцию не менее 30 см между бархатцами и капустой, чтобы растения не конкурировали за питание.

Натуральные инсектициды из бархатцев

Когда цветы зацветают, их можно использовать как средство для защиты огорода. Листья и соцветия измельчают и закапывают в междурядьях на глубину 10-15 см. Выделяемые эфирные масла угнетают грибковые болезни, включая килу и чёрную ножку.

Для борьбы с тлёй и гусеницами готовят настой:

  • 500 г свежих цветов заливают 5 литрами кипятка,
  • настаивают 12 часов,
  • процеживают и добавляют 2 ст. ложки жидкого мыла.

Полученным раствором опрыскивают листья капусты раз в 10 дней, уделяя внимание нижней стороне.

Дополнительные преимущества

Бархатцы не только защищают, но и привлекают полезных насекомых: божьих коровок, журчалок и златоглазок. Эти естественные "хищники" эффективно уничтожают колонии тли.

После уборки урожая бархатцы не стоит выдёргивать — лучше перекопать вместе с корнями. Разлагаясь, растения обогащают почву органикой, снижают кислотность и делают грядки более плодородными.

Такой приём позволяет собрать чистый урожай без применения химии. Капуста растёт крупной и здоровой, почва становится плодороднее, а количество сорняков и вредителей заметно снижается.

Три интересных факта

  1. В Мексике бархатцы называют "цветами мёртвых" и используют в обрядах Дня всех святых, считая их символом очищения.
  2. Эфирные масла бархатцев применяют в парфюмерии и ароматерапии — они обладают успокаивающим действием.
  3. Бархатцы способны защитить не только капусту: рядом с ними лучше растут картофель, томаты и огурцы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стеклянница атакует: как спасти смородину от вредителя за один сезон вчера в 18:23

Забудьте про урожай: почему стеклянница — самый страшный враг смородины и как с ним бороться

Стеклянница — опасный вредитель смородины, способный уничтожить куст за один-два сезона. Узнайте, как распознать болезнь по трещинам на коре и усыхающим побегам, а также как правильно обрезать и обработать куст инсектицидами.

Читать полностью » Осенняя уборка в теплице снижает риск болезней и вредителей весной вчера в 18:08

Генеральная уборка в теплице не ждет: вот что важно сделать после сбора урожая

Осенью теплице нужен особый уход. Дезинфекция и подготовка почвы помогут избавиться от болезней и вредителей и сделают весну легче.

Читать полностью » Защита растений чесноком: 3 правила посадки для отпугивания вредителей вчера в 17:23

Невидимый щит для роз и томатов: почему соседство с этим растением спасает урожай

Как использование чеснока на грядках защищает розы, томаты и клубнику от вредителей. Правила посадки, совместимость с другими культурами и усиление эффекта — секреты органического земледелия без химии.

Читать полностью » Органические удобрения осенью улучшают структуру земли и защищают от грибков вчера в 17:22

Пока дачник отдыхает, почва требует заботы: вот как "поблагодарить" ее за урожай

Осень — время позаботиться о земле. Узнайте, как правильно удобрять почву перед зимним отдыхом, чтобы весной получить богатый урожай.

Читать полностью » Защита деревьев без химии: как использовать старую подушку против садовых вредителей вчера в 16:23

Старая подушка в саду: секрет, который удивит даже опытных садоводов — вот зачем её вешают на дерево

Как использовать старые подушки для защиты деревьев от вредителей без химии. Секреты установки барьерных поясов с синтепоном и эфирными маслами, которые спасут урожай от муравьёв и тли.

Читать полностью » Сентябрьские работы в саду готовят растения к зиме и весеннему росту вчера в 16:16

Успеете в сентябре — весной соседи будут завидовать вашему саду: вот что надо сделать до холодов

Сентябрь в саду — это время важных дел. Узнайте 7 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и сделают весенний уход проще.

Читать полностью » Сад выходного дня: многолетники, автоматизация и борьба с сорняками – 3 шага к красоте вчера в 15:23

Тайны сада выходного дня: эти многолетники превратят вашу дачу в райский уголок

Мечтаете о прекрасном саде, но нет времени ухаживать? Узнайте, как создать цветущий участок с помощью многолетников, автоматизации и простых приемов, экономя время

Читать полностью » Белокрылка в теплице: 3 шага к полному уничтожению вредителя – богатый урожай гарантирован вчера в 14:23

Белокрылка исчезнет, как страшный сон: простой способ, чтобы защитить урожай в теплице – нужен один секретный ингредиент

Белокрылка в теплице? Узнайте, как избавиться от вредителя навсегда! Эффективные методы борьбы и профилактики для защиты вашего урожая.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта
Спорт и фитнес

Медики назвали пользу разминки и заминки для сердечно-сосудистой системы
Еда

Сливочное масло усилит вкус лаваша с яйцом
Красота и здоровье

Отоларинголог Евсикова: громкая музыка и ватные палочки вредят слуху
Авто и мото

Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году
Еда

Жаренные на сковороде кабачки сочнее, чем с гриля
Питомцы

Почему собака трётся мордой о пол: объяснили ветеринары
Спорт и фитнес

Армен Газарианс: PHA тренировка подходит начинающим как подготовка к HIIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet