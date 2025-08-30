Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Prenn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:06

Эти цветы пахнут для насекомых смертью — почему их высаживают вдвое чаще в 2025

Двойная польза цветов: бархатцы защищают урожай и украшают участок

Бархатцы у большинства людей ассоциируются с ярким пятном в клумбе или простым украшением сада. Однако этот цветок способен на куда большее: он является настоящим защитником грядок от многих вредителей. Секрет его силы кроется в особом запахе, который для человека может быть приятным или, наоборот, слишком резким. Для насекомых же он становится непреодолимым барьером.

Почему запах бархатцев так эффективен

Аромат этих цветов содержит специфические вещества, которые отпугивают целый ряд насекомых-вредителей. Белокрылка, известная любителям тепличных культур, предпочитает держаться как можно дальше от растений, растущих рядом с бархатцами. Колорадский жук, угроза для картофеля и других паслёновых, также не проявляет к ним интереса и чаще уходит с грядок, где цветы высажены рядом. Даже тля, один из самых распространённых "сокососов", старается обходить такие места стороной.

Таким образом, бархатцы создают вокруг себя своеобразный защитный ореол, благодаря которому соседние культуры получают шанс развиваться без химической обработки.

Как правильно использовать бархатцы

Чтобы защитные свойства проявились в полной мере, цветы нужно высаживать грамотно. Пара кустиков для красоты не даст заметного эффекта — необходимо создавать плотную "линию обороны". Лучшие варианты:

• посадить бархатцы по периметру грядок с томатами, картофелем, огурцами и капустой;
• сформировать из них бордюры вдоль гряд;
• распределить растения в междурядьях, если позволяет схема посадки.

Чем больше цветов окажется на участке, тем сильнее будет ароматический барьер.

Экологичность метода

Главное преимущество использования бархатцев заключается в том, что для защиты урожая не требуется никакой химии. Вы выращиваете цветы так же, как всегда: поливаете, ухаживаете за ними, убираете увядшие бутоны. Тем временем они выполняют скрытую работу, отпугивая вредителей.

Такой подход абсолютно безопасен для окружающей среды, не загрязняет почву и не требует дополнительных затрат. Бархатцы одновременно радуют глаз и обеспечивают защиту от насекомых.

Ограничения и дополнительные меры

Несмотря на эффективность, бархатцы не являются универсальной панацеей. Если насекомых слишком много и речь идёт о настоящем нашествии, без дополнительных мер не обойтись. Но как профилактика и способ значительно снизить риски — это один из лучших вариантов.

Садоводы отмечают, что при грамотном сочетании бархатцев с другими методами (механическим удалением личинок, использованием биологических средств) можно свести применение химии к минимуму.

Декоративность и польза в одном

Бархатцы не только защищают посадки, но и украшают участок. Их яркие оранжевые и жёлтые соцветия создают атмосферу уюта и праздника. Они цветут всё лето и часть осени, поэтому огород или сад будет выглядеть ухоженным и нарядным даже в конце сезона.

Таким образом, бархатцы можно назвать универсальным растением: они сочетают в себе красоту и практическую пользу. Если вы хотите сохранить урожай и при этом сделать участок ярче, обязательно включите их в свои посадки.

Три интересных факта по теме

• В Индии бархатцы традиционно используют в религиозных обрядах и украшают ими храмы во время праздников.
• Экстракты бархатцев применяются в косметологии: они помогают ухаживать за кожей и обладают антисептическими свойствами.
• В лепестках этих цветов содержатся природные пигменты, которые используют в пищевой промышленности для окрашивания масла, сыра и маргарина.

