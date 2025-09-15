Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бархатцы
Бархатцы
© Own work by Prenn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:16

Эти цветы работают лучше ядов из магазина — но вы продолжаете их вырывать

Бархатцы защищают огород от нематод и грибков

Сентябрь для садоводов — это не только время уборки урожая и подготовки грядок к зиме. Это ещё и возможность использовать растения, которые многие привыкли считать исключительно декоративными. Бархатцы цветут всё лето и радуют глаз яркими шапками до первых заморозков. Но их ценность на этом не заканчивается: вместо того чтобы выбрасывать растения после цветения, можно извлечь из них куда больше пользы.

Бархатцы как природный защитник сада

Эти цветы вырабатывают особые вещества — тиофены. Они действуют как естественный барьер против почвенных нематод, грибковых заболеваний (серой гнили, фитофторы) и некоторых вредителей. Корневая система выделяет их в грунт, и рядом с бархатцами риск поражения культур заметно снижается. Именно поэтому растение давно используют в органическом земледелии.

Практическое применение в огороде

  1. Земляника. Её часто губят нематоды и серая гниль. Чтобы защитить кусты, садоводы рекомендуют класть под растения свежие цветки бархатцев или закапывать их в почву на глубину до 7 см. Такой приём не только уменьшает риск заражения, но и работает как мульча, удерживая влагу и утепляя корневую систему зимой.

  2. Чеснок и лук. При посадке можно положить несколько цветков в каждую лунку. Это снижает вероятность заражения белой гнилью и фузариозом, а также сдерживает нематод.

  3. Овощные грядки. Целые растения, разложенные на поверхности, через пару недель начинают перегнивать, улучшая состав почвы. Они уменьшают кислотность, подавляют рост сорняков и повышают активность полезных микроорганизмов.

  4. Розы. Известно, что розовые кусты страдают от чёрной пятнистости, клещей и тли. Разложенные у корней бархатцы помогают уменьшить заражённость и укрепляют общее состояние растений.

Бархатцы и томаты: союзники или конкуренты?

Вопрос соседства бархатцев и томатов вызывает споры. С одной стороны, эти цветы выделяют фитонциды, которые подавляют фитофтору, а также отпугивают насекомых-вредителей. С другой — если посадить их слишком близко, густая зелёная масса мешает вентиляции, создавая сырость, которая как раз и способствует развитию болезней.

Лучшее решение — сажать бархатцы не вплотную, а на расстоянии 30-40 см, по краям грядок. При этом полезно комбинировать их с чесноком и базиликом: такой "тандем" создаёт мощный защитный барьер для томатов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Естественная защита от нематод и грибков При тесной посадке создают тень и сырость
Улучшают структуру и микрофлору почвы Могут конкурировать за свет и питание
Работают как мульча и зелёное удобрение Требуют регулярного прореживания
Отпугивают насекомых Не все сорта одинаково эффективны

Советы шаг за шагом

  1. Не выбрасывайте растения после цветения — используйте их для мульчи.

  2. Перед посадкой чеснока или лука заготовьте несколько горстей свежих цветков.

  3. Для защиты земляники закладывайте бархатцы под кусты после сбора урожая.

  4. Следите, чтобы растения не загущали грядки.

  5. Сочетайте с чесноком и базиликом — так эффект будет сильнее.

Мифы и правда

  • Миф: бархатцы защищают от всех болезней.
    Правда: они эффективны в основном против нематод и грибковых инфекций.
  • Миф: чем больше бархатцев, тем лучше.
    Правда: избыток может привести к затенению и сырости.
  • Миф: сухие бархатцы бесполезны.
    Правда: даже высохшие растения можно использовать в компосте.

FAQ

Как правильно использовать бархатцы для земляники?
Лучше всего закладывать свежие цветы под кусты после плодоношения — это уменьшает риск серой гнили.

Сколько нужно бархатцев для мульчи?
Для грядки в 1 м² достаточно разложить 4-5 кустов с корнями.

Можно ли добавлять бархатцы в компост?
Да, они ускоряют разложение и обогащают компост фитонцидами.

Исторический контекст

Бархатцы родом из Центральной Америки. У ацтеков они считались священными и использовались не только для украшений, но и в медицинских целях. В Европу цветы попали в XVI веке и быстро распространились как декоративная культура. В России же они известны с XVIII века и до сих пор остаются одними из самых популярных садовых растений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбросить растения после цветения.
    Последствие: упущенная польза для почвы и урожая.
    Альтернатива: использовать как мульчу или зелёное удобрение.
  • Ошибка: посадить слишком близко к томатам.
    Последствие: загущение и риск фитофторы.
    Альтернатива: размещать по краю грядки.
  • Ошибка: оставить бархатцы только на клумбе.
    Последствие: снижение урожайности культур на огороде.
    Альтернатива: использовать и в декоративных, и в практических целях.

А что если…

А если попробовать собрать семена бархатцев в сентябре? Тогда весной не придётся покупать новые. К тому же, со временем можно отобрать наиболее устойчивые и ароматные сорта, создавая собственную "семейную коллекцию" растений.

Интересные факты

  1. Из бархатцев получают натуральный краситель для ткани и продуктов.

  2. В фармакологии их используют для производства препаратов, улучшающих зрение.

  3. Эфирное масло бархатцев применяют в парфюмерии и ароматерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Срезать куст или собирать плоды: что выгоднее при угрозе заморозков сегодня в 6:38

Тайная техника итальянских фермеров: что кладут в ящики с зелёными томатами для идеальной кислинки

Как сохранить и ускорить созревание томатов после сбора? Секреты температурного режима, метод с яблоками для выработки этилена и 3 роковые ошибки при хранении, из-за которых гниёт урожай.

Читать полностью » Почему садоводы выбирают осенний посев астр и чем он полезен для растений сегодня в 5:38

Астры зацветут раньше соседских: секрет кроется в подзимнем посеве

Подзимний посев астр позволяет получить более крепкие растения и раннее цветение. Узнайте, как правильно выбрать время и подготовить грядку.

Читать полностью » Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом сегодня в 5:04

Морозы не страшны: культура, которая дарит урожай там, где другие сдаются

Узнайте, как кукурузный салат станет вашим незаменимым спутником зимой. Этот удивительный овощ не требует сложного ухода и подарит вам свежесть в холодные месяцы.

Читать полностью » Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах сегодня в 2:54

Осень возвращает краски: как контейнеры становятся главным украшением сада

Узнайте, как преобразить осенние контейнеры в вашем саду: 7 простых шагов, которые делают растения ярче, а уют теплее.

Читать полностью » Ошибки при побелке деревьев осенью и чем их заменить для сохранения коры сегодня в 4:38

Чем белее, тем хуже: почему толстый слой побелки трескается

Почему белить деревья весной — поздно, а осенью — в самый раз? Разбираем безопасные составы, идеальные сроки и пошаговые действия, чтобы кора не растрескалась зимой.

Читать полностью » Обрезка лилейников осенью улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых болезней сегодня в 3:58

Лилейники под нож: почему садоводы решаются на радикальный шаг осенью

Обрезка лилейников осенью улучшает внешний вид сада и способствует более крепкому цветению. Узнайте, как правильно обрезать и зачем это делать.

Читать полностью » Как вырастить тропические растения в квартире: правила полива, пересадки и подкормки сегодня в 3:04

Экзотика дома может погибнуть за неделю: главные ошибки ухода

Тропические растения могут стать зелёным центром вашего дома, если знать тонкости ухода. Узнайте, как создать им условия настоящих джунглей.

Читать полностью » Учёные-бриологи: появление мха на газоне связано с кислой и уплотнённой почвой сегодня в 2:51

Мягкий ковёр или тревожный сигнал: что значит появление мха на газоне

Устали от надоедливого мха на вашем газоне? Узнайте о причинах его появления и 5 способах, как вернуть вашему газону здоровье и зелёный цвет.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Срок действия справки для водительских прав — 12 месяцев, список врачей определил Минздрав
Еда

Рулет из кабачков с помидорами готовят с сыром и чесноком, обеспечивая сочность
Еда

Бульон из говяжьих костей варится для холодца с овощами
Спорт и фитнес

Рудакова: тренировка плеч снижает риск травм и улучшает осанку
Садоводство

Эксперт Ксения Чашина рассказала, как правильно подготовить огород к зиме и весне
Туризм

В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади
Питомцы

Эксперты: переход котёнка на сухой корм возможен с шестой недели жизни
Дом

Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet