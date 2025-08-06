Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водоворот
Водоворот
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:11

Миссия в Бездну Челленджера: автономный аппарат раскрыл тайны Марианской впадины

Марианская впадина: глубоководный аппарат Orpheus Ocean обнаружил ценные минералы

В мире науки совершён значительный прорыв: завершилась экспедиция в самую глубокую точку планеты — Марианскую впадину. На глубине более 11 тысяч метров автономный подводный аппарат, разработанный стартапом Orpheus Ocean, провёл уникальные исследования, став первым устройством своего класса, достигшим подобных глубин без участия человека в режиме управления.

Этот аппарат не просто выдержал чудовищное давление в 1100 атмосфер, но и собрал важнейшие научные данные. Эти данные могут повлиять на целые отрасли — от геологии до "зелёной" энергетики, открывая новые горизонты для человечества.

Марианская впадина: неизведанный мир

Марианская впадина традиционно считается одним из самых труднодоступных и малоизученных районов Земли. Расположенная в западной части Тихого океана, она простирается почти на 2500 км и вмещает самую глубокую точку Мирового океана — Бездна Челленджера.

Исследовать это место — всё равно что высадиться на другую планету: темнота, экстремальное давление, низкие температуры и практически полное отсутствие связи делают такие экспедиции дорогостоящими и технически сложными.

Тем важнее становится достижение команды проекта Orpheus Ocean, осуществлённое при поддержке Института океанографических исследований OECI при Университете Род-Айленда, а также таких структур, как NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), BOEM (Бюро по управлению энергетикой океана) и Геологическая служба США. Эта коллаборация показала эффективность совместной работы.

Полиметаллические конкреции: ценные ресурсы

Одним из ключевых открытий экспедиции стало обнаружение полиметаллических конкреций — минеральных образований, содержащих марганец, никель, кобальт и другие редкие элементы. Эти ресурсы крайне востребованы в производстве аккумуляторов, микрочипов, а также технологий возобновляемой энергетики — от солнечных панелей до ветряных турбин.

До недавнего времени существование таких залежей в Марианской впадине считалось гипотетическим. Но теперь их удалось задокументировать с помощью самого современного оборудования, часть которого была разработана при участии WHOI (Вудс-Хоулский океанографический институт) и NASA. Новейшие сенсоры и алгоритмы обработки данных позволили аппарату не только обнаружить конкреции, но и оценить их распределение и потенциальную плотность залегания.

Базой для экспедиции стало океанографическое судно Nautilus, известное как плавучая лаборатория для изучения Тихого океана. С его борта были осуществлены глубоководные погружения, позволившие составить более точную карту морского дна и оценить геоморфологические особенности района.

Автономные исследования: новая эра

В отличие от традиционных батискафов и пилотируемых аппаратов, устройство от Orpheus Ocean компактно, энергоэффективно и способно работать в автономном режиме длительное время. Это делает миссии более доступными и менее рискованными.

Однако, несмотря на преимущества, технология пока уязвима. На таких глубинах любой сбой может привести к полной потере оборудования. Специалисты подчёркивают важность надёжных протоколов возврата и дублирования данных для минимизации потерь.

Открытие минеральных залежей вызывает не только энтузиазм, но и опасения экологов. Глубоководные экосистемы крайне уязвимы и слабо изучены. Их разрушение может иметь необратимые последствия, поэтому параллельно с изысканиями ведутся наблюдения за потенциальным влиянием добычи на флору и фауну.

Главная цель: понимание, а не добыча

Представители OECI подчёркивают, что главная цель миссий — не добыча, а понимание: изучение возможностей, оценка рисков и выработка безопасных подходов к освоению ресурсов глубин.

Успех миссии может стать началом новой эры глубоководных исследований. Обсуждаются планы по созданию флотилии автономных аппаратов для регулярных исследований труднодоступных участков Мирового океана. Это позволит расширить границы знаний и пересмотреть подходы к использованию ресурсов.

Интересные факты:

  • Самое глубокое место в Марианской впадине — Бездна Челленджера — достигает глубины около 11 000 метров.
  • На таких глубинах давление воды в 1100 раз превышает атмосферное давление на уровне моря.
  • Полиметаллические конкреции содержат редкие металлы, используемые в высоких технологиях.
  • Первым человеком, достигшим дна Марианской впадины, был Жак Пикар в 1960 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вирусы внутри нас: миллионы лет назад попали в ДНК — и управляют телом до сих пор сегодня в 4:21

Тысячи фрагментов древних вирусов, затаившиеся в нашем геноме, внезапно оказались ключевыми регуляторами — и, возможно, запускают саму жизнь.

Читать полностью » Стало известно, кого ученые могли обнаружить на дне Тихого океана сегодня в 3:22

Тихий океан выдал свою главную тайну — она переворачивает науку с ног на голову

Учёные обнаружили на дне Тихого океана "инопланетные" сообщества существ, выживающих без света. Как они это делают и почему это меняет представление о жизни на Земле?

Читать полностью » Нейробиологи обнаружили отдельный сенсорный канал для холода — данные опубликованы 28 июля сегодня в 2:22

Не всё так холодно, как кажется: у мозга оказался свой проводник прохлады

Учёные впервые подробно описали, как кожа передаёт ощущение холода в мозг. Это открытие может изменить подход к лечению боли и температурной чувствительности.

Читать полностью » Молнии могут достигать 800 км: NOAA объяснила механизм мегаразрядов вчера в 1:22

Молнии растут, штормы становятся длиннее: что происходит с небом над нашей головой

Вспышка длиной в 829 км и молния, способная ударить из ниоткуда. Учёные раскрывают тайны мегамолний и объясняют, стоит ли их бояться.

Читать полностью » Молния длиной 829 км зафиксирована над США — ВМО подтвердила новый мировой рекорд сегодня в 0:27

Сверкнуло над соседним штатом — и ударило по вам: новый рекорд подтверждён

Спутник зафиксировал молнию, пронёсшуюся через пять штатов США за семь секунд. Учёные раскрыли детали самого длинного разряда в истории — и это только начало.

Читать полностью » Ледяные шпили Плутона: новые данные о метановых образованиях на карликовой планете вчера в 23:14

Плутон скрывает тайны: найденные ледяные шпили могут изменить всё, что мы знаем

Гигантские ледяные шпили покрывают 60% экватора Плутона — новое исследование раскрывает масштабы загадочных структур, обнаруженных зондом NASA. Но как они образуются?

Читать полностью » Исследователи представили новые данные о вилле дель Казале: мозаики и обувь IV века вчера в 23:05

Древнеримские шлёпанцы и другие секреты виллы дель Казале: что скрывает земля Сицилии

На Сицилии раскопали древнеримские "шлёпанцы" — мозаика IV века удивила археологов. Что ещё скрывает вилла дель Казале и кому она принадлежала? Новые находки раскрывают тайны роскошного комплекса.

Читать полностью » Препарат от гриппа на основе интерферона-лямбда прошёл испытания на клетках и мышах вчера в 22:58

Невидимый щит против гриппа: как работает революционный российский препарат

Российские ученые разработали инновационный метод борьбы с гриппом на основе интерферона третьего типа, который демонстрирует высокую эффективность и минимальные побочные эффекты.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Как ограничение калорий и температура влияют на старение плодовых мушек
Садоводство

Теплица готовится к зиме: секреты осенней подготовки для богатого урожая
Питомцы

Породы собак, которые прекрасно переносят зимние условия
Туризм

Перелеты в Доминикану: достаточно ли места для возвращения русских туристов?
Питомцы

Кошки и хомяки: что нужно знать владельцам для мирного сосуществования
Питомцы

Поведение кошек во время телефонных разговоров объяснили зоопсихологи
Еда

Как приготовить фисташковый торт с малиной: пошаговая инструкция
Питомцы

Способы дать кошке лекарство без стресса: инструкция от специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru