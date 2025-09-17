Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мэрайя Кэри
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:21

Мэрайя Кэри откровенно о жизни с детьми: что она делает, чтобы сохранить связь с близнецами

"Семья важнее всего": Мэрайя Кэри рассказала, как совмещает карьеру и воспитание детей

Мэрайя Кэри, несмотря на свою легендарную карьеру, продолжает оставаться не только суперзвездой, но и заботливой матерью. В одном из своих недавних интервью она дала редкое и откровенное интервью о своих близнецах, 14-летних Монро и Мороккане, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем, Ником Кэнноном. Суперзвезда призналась, что несмотря на свою мировую славу и плотный график, она делает всё возможное, чтобы быть рядом с детьми.

Мэрайя и её близнецы: непростой баланс карьеры и материнства

Мэрайя Кэри всегда с трогательным вниманием говорит о своих детях, которые для неё остаются не только родными, но и настоящими друзьями.

"Я хочу, чтобы они были со мной постоянно, но это не всегда возможно", — призналась певица.

Она отметила, что, несмотря на свою занятость, часто берет детей с собой на гастроли, но и длительные разлуки с ними даются ей тяжело.

Она подчеркнула, что, хотя её дети уже подростки и имеют свои интересы, они все равно остаются её малышами. Мэрайя добавила: "Они понимают, что я делаю, и, думаю, гордятся мной. Я горжусь ими".

Любовь к музыке и предпочтения детей

Несмотря на свой колоссальный успех в музыкальной индустрии, близнецы Мэрайи пока не планируют следовать её стопам. Они оба увлекаются музыкой, но как отмечает певица, "я не уверена, что они будут этим заниматься". Мэрайя с лёгкой улыбкой делится, что иногда её дети поют любимые песни, но на этом их увлечение музыкой заканчивается. Для них музыка — это прежде всего развлечение, а не профессия.

Обычная жизнь вне сцены

Мэрайя, несмотря на свою мировую славу, старается сохранять семейную жизнь как можно более обычной.

"Мы обожаем парки развлечений", — говорит она, делясь своим хобби.

Она не стесняется проводить время с детьми в Диснейленде, не опасаясь оказаться в центре внимания. Звезда признаётся, что когда она одевается как обычный человек, то может спокойно гулять по магазинам и посещать другие общественные места, не привлекая лишнего внимания.

Как Мэрайя справляется с популярностью

Карьеру Мэрайи Кэри можно назвать одной из самых успешных в истории музыки. С более чем 30-летним стажем и множеством наград, включая "Грэмми", её успех трудно переоценить. Тем не менее, певица всегда ставила семью на первое место. Она делится, что для неё важно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Часто, даже на огромных концертных турах, она старается проводить время с детьми, давая им ощущение стабильности и любви.

Путь к успеху: карьера и личная жизнь

Мэрайя Кэри сумела построить карьеру, которая вдохновляет миллионы людей по всему миру. Но её личная жизнь также занимает важное место в её жизни. Мэрайя не раз говорила, что быть матерью — это не менее важная роль, чем быть суперзвездой. Несмотря на то что её работа связана с постоянными поездками и плотным графиком, она всегда старается возвращаться домой, чтобы быть рядом с близкими.

Мифы и правда

  • Миф: Мэрайя Кэри всегда на сцене и не имеет времени для семьи.

  • Правда: Несмотря на свою карьеру, она находит время для близких и очень привязана к своим детям.

  • Миф: Близнецы Мэрайи продолжат её музыкальную карьеру.

  • Правда: Хотя они любят музыку, пока они не стремятся стать артистами.

Интересные факты

  1. Мэрайя Кэри очень активно поддерживает детей в их увлечениях, несмотря на то, что они не следуют её пути в музыке.

  2. Мэрайя старается проводить как можно больше времени в обычных местах, чтобы чувствовать себя на "земле".

  3. Несмотря на свою знаменитость, Кэри не теряет связь с реальностью и всегда сохраняет в жизни место для нормального отдыха.

Исторический контекст

Мэрайя Кэри начала свою карьеру в 1990-е годы, и с тех пор её популярность только росла. Звезда регулярно ставила семью на первое место, несмотря на свою бурную карьеру и постоянные гастроли. Сегодня она остаётся не только музыкальной иконой, но и настоящей матерью, которая всегда готова поддержать своих детей на каждом шагу их жизни.

