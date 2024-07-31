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В МИД России прокомментировали нахождение Украинских инструкторов в Мали
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В МИД России прокомментировали нахождение Украинских инструкторов в Мали

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что сотрудничество Киева с террористическими группировками в регионе Сахель не вызывает удивления у российской стороны. Москва, по ее словам, продолжает привлекать внимание мирового сообщества к подобным действиям украинских властей.

Дипломат напомнила, что киевский режим не раз прибегал к террористическим методам для достижения своих целей. Россия, как подчеркнула Захарова, регулярно поднимает вопрос о недопустимости подобных "варварских методов" Киева на международных площадках. Представитель МИД обратила внимание на то, что Киев систематически наносит удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, осуществляет диверсионные акты и политические убийства на территории России, а собственное население использует в качестве "живого щита".

Мария Захарова выразила уверенность в том, что истинная природа киевского режима, основанная на террористических методах, с каждым днем становится все более очевидной для международного сообщества.

Ранее группа "Вагнер" сообщила о потерях среди своих бойцов в ходе ожесточенных боев с боевиками в Мали, которые проходили с 22 по 27 июля. Агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные малийского генштаба, сообщило о значительных потерях в живой силе и технике, понесенных армией Мали в результате столкновения с террористическими группировками. Боевые действия между вооруженными силами Мали и боевиками начались на прошлой неделе в районе города Тин-Заутин.

Сенегальское издание Senenews, ссылаясь на свои источники, сообщило, что власти Мали и Мавритании начали расследование по факту возможной подготовки террористов украинскими инструкторами.

Фото: commons.wikimedia.orgРакун(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)

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