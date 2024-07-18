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Захарова считает, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен
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Захарова считает, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила на одной из официальных встреч с представителями средств массовой информации, что в скором времени на Украине понизят возраст для мобилизации. Об этом информирует РИА Новости.

Во время официальной встречи директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ сообщила, что последнее время всё чаще появляются разговоры о снижении возраста для мобилизации на Украине. Она также добавила, что речь идёт о следующем годе, а возраст намерены уменьшить до 18 лет. Кроме того, российский государственный служащий считает, что число ещё пока не достигло своего предела.

Дипломат также отметила, что каждый раз, когда возникают какие-либо новые обсуждения таких вопросов, в офисе президента Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года не подтверждают их, сообщая о том, что это ложь. Однако впоследствии всё получается совершенно иначе.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко информировало, что Министерство обороны Украины собирается находить подлежащих призыву граждан по принципу интернет-таргетинга. Как сообщается, украинские территориальные центры комплектования будут создавать определённые перечни призывников согласно их способностям, возрасту и так далее. Позже вся информация будет вноситься в специальную систему, которая способствует тому, чтобы рассылки повесток стали более целевым.

Фото: Официальная страница Марии Захаровой в Telegram

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