Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова решила прокомментировать недавно состоявшуюся поездку итальянского кардинала, ватиканского дипломата, куриального сановника и государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину. Она заявила о том, что Россия выражает надежду на то, что его доводы будут услышаны в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Об этом она информировала РИА Новости.
Как сообщила российский дипломат, с начала украинского кризиса карликовое государство-анклав внутри территории Рима придерживается нейтральной позиции. Она также напомнила, что Ватикан заявлял о готовности помощь и поспособствовать урегулированию вооружённого конфликта и его окончанию.
Российский дипломат отметила, что Российская Федерация всегда уделяла внимание и проявляла уважение к миротворческой инициативе епископа Римско-католической церкви Франциска, чего нельзя сказать о президенте с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимире Зеленском, который некоторое время назад не признавал посредничества папы Римского, а также Государственного секретариата и других учреждений Римской курии.
Отмечается, что, признавая ошибочность так называемой формулы президента Украины по версии Запада Зеленского и настаивая на необходимом участии Российской Федерации в обсуждении вопросов, которые касаются мирного урегулирования, итальянский кардинал сообщил то, что изначально было понятно каждому разумно рассуждающему человеку, а точнее то, что без столицы России и учёта её мнения нереально добиться долговременного и справедливого мира.
Она подытожила, что на данный момент приходиться только надеяться, что доводы ватиканского дипломата были услышаны.
Фото: Официальная страница Марии Захаровой в Telegram
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