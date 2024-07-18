Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского по поводу участия РФ во второй международной встречи глав государств по Украине, заявила, что не ему указывать, что кому делать. Об этом дипломат информировала РИА Новости.

Недавно президент Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года поделился своим мнением, которое заключается в том, что представители Российской Федерации должны появиться на международной встрече глав государств по вопросу Украины.

Позже директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ заявила, что уж точно не Зеленскому указывать, что кому надо делать. Более того, ещё что-то приказывать Российской Федерации. Она также добавила, что президенту Украины по версии Запада даже задумываться о таком не нужно.

Ранее политический деятель Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел России, по окончании встречи Совета Безопасности заявил на одном из мероприятий для средств массовой информации в Организации Объединённых Наций, что во второй международной встрече глав государств по Украине присутствуют такие элементы, которые считаются недопустимыми не только для РФ, но и для многих других стран, которые склоняются к урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Официальная страница Марии Захаровой в Telegram