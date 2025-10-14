Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kürschner (talk) 15:15, 28 October 2022 (UTC) is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:50

Рим возвращает королеву: кто теперь возглавил Fendi

Мария Грация Кьюри назначена креативным директором Fendi — первая коллекция выйдет в феврале 2026 года

Мария Грация Кьюри официально назначена новым креативным директором Fendi. Первая коллекция дизайнера для бренда — осень-зима 2026 — будет представлена уже в феврале на Миланской неделе моды. Для Кьюри это не просто очередной карьерный шаг, а возвращение туда, где начиналась её профессиональная история.

В конце 1980-х годов Кьюри пришла в Fendi на должность ассистента дизайнера. За десять лет работы она не только выросла до одного из ключевых творческих сотрудников, но и стала соавтором легендарной сумки Baguette, превратившейся в символ эпохи.

После Fendi она перешла в Valentino, где вместе с Пьерпаоло Пиччоли создала утончённый стиль, сочетающий классику и романтизм. А в 2016 году Мария Грация возглавила Dior, став первой женщиной-креативным директором в истории бренда. За восемь лет её руководства Dior обрёл более феминистское звучание и стал ближе к современным женщинам.

"Мария Грация Кьюри — одна из величайших креативных личностей современности, и я рад, что она возвращается в Fendi, чтобы продолжить выражать своё видение моды внутри группы LVMH. Уверен, что под её руководством бренд укрепит своё наследие и добьётся новых успехов", — заявил председатель и генеральный директор Бернар Арно.

После ухода Кима Джонса в 2024 году пост креативного директора женской линии Fendi оставался вакантным. В этот период обязанности временно исполняла Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей марки. Осенью 2025 года она заняла пост почётного президента Дома, оставив творческое руководство Кьюри.

Что значит это назначение для Fendi

Возвращение Кьюри символично: бренд возвращает себе не только мастера, но и наследие. В эпоху, когда мода всё чаще обращается к своим корням, Fendi делает ставку на преемственность. Кьюри известна тем, что умеет соединять ремесло, традицию и современную повестку — именно этого сегодня ждут от итальянского Дома.

Многие эксперты предполагают, что под её руководством женская линия Fendi станет ещё более утончённой, а акцент сместится в сторону женственности и интеллигентного люкса. Не исключено, что дизайнер возродит архивные идеи 1990-х и вернёт культовую эстетику того времени.

Исторический контекст

Fendi был основан в 1925 году в Риме супругами Адель и Эдоардо Фенди. Сначала это был небольшой меховой ателье, но благодаря вниманию к деталям и мастерству бренд стал символом итальянского люкса. В 1965 году к семье присоединился Карл Лагерфельд, который проработал в Fendi более пятидесяти лет, превратив его в один из самых узнаваемых Домов моды.

Теперь, спустя столетие после основания, Fendi вновь делает ставку на женщину-дизайнера, возвращая себе связь поколений.

Возможные тенденции новой эпохи

  1. Возврат к ремесленным техникам — ручная вышивка, работа с мехом и кожей.

  2. Переосмысление женственности: мягкие формы, драпировки, природные цвета.

  3. Акцент на устойчивое производство — один из приоритетов LVMH.

  4. Диалог поколений: вдохновение архивами и наследием семьи Фенди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать историю бренда и попытаться полностью обновить ДНК Fendi.
    Последствие: потеря аутентичности и лояльной аудитории.
    Альтернатива: синтез традиции и инновации — путь, который Кьюри уже доказала в Dior.

  • Ошибка: делать ставку исключительно на коммерческие хиты.
    Последствие: снижение статуса бренда в сегменте высокой моды.
    Альтернатива: баланс между prêt-à-porter и couture, как в золотые времена Fendi.

  • Ошибка: игнорировать цифровые инновации.
    Последствие: потеря молодёжной аудитории.
    Альтернатива: активное развитие метаверс-проектов и виртуальных показов.

Плюсы и минусы назначения

Плюсы Минусы
Возвращение к итальянскому наследию Возможное дублирование эстетики Dior
Укрепление имиджа Fendi в мире haute couture Риск завышенных ожиданий от первой коллекции
Женский взгляд на моду и ремесло Необходимость адаптироваться к современной аудитории
Углубление связи с LVMH Возможная потеря части авангардной аудитории
Сохранение преемственности и доверия к бренду Давление после успеха Dior

А что если…

Если Кьюри решит полностью пересмотреть ДНК бренда, Fendi может стать лидером "нового люкса" — мягкого, осознанного и ориентированного на комфорт. Но если дизайнер сохранит дух классического Рима и эстетику семьи Фенди, марка может укрепить позиции как самый элегантный Дом Европы.

FAQ

Когда выйдет первая коллекция Кьюри для Fendi?
— Осенью-зимой 2026 года, показ состоится в феврале на Неделе моды в Милане.

Чем Кьюри известна в модном мире?
— Она стала первой женщиной-креативным директором Dior и популяризировала феминистскую моду.

Кто руководил Fendi до Кьюри?
— После ухода Кима Джонса временно обязанности исполняла Сильвия Вентурини Фенди.

Изменится ли стиль Fendi?
— Ожидается, что мода станет более женственной, с акцентом на ремесло и эмоциональность.

Мифы и правда

  • Миф: Кьюри — дизайнер исключительно феминистской моды.
    Правда: её подход шире — она ищет баланс между силой и нежностью.

  • Миф: Fendi откажется от меха.
    Правда: компания продолжает использовать мех, но делает ставку на устойчивые материалы.

  • Миф: LVMH диктует творческое направление.
    Правда: Кьюри получила значительную творческую свободу.

3 интересных факта

  1. Именно Кьюри придумала культовую сумку Fendi Baguette вместе с Сильвией Фенди.

  2. В Dior она активно поддерживала женщин-ремесленниц и феминистские инициативы.

  3. Она родом из Рима — города, где был основан Fendi, что придаёт её возвращению особую символику.

