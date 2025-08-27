Марго Робби резко прервала интервью — и мир увидел её с другой стороны
Не каждый день звезда мирового масштаба прерывает интервью ради младенца. Но именно это произошло с Марго Робби - и в тот момент ее публика увидела не только знаменитую актрису, но и заботливую маму.
Неожиданное прерывание интервью
Перед премьерой фильма "Большое смелое прекрасное путешествие" Робби дала интервью Access Hollywood. Разговор шел спокойно, пока в эфире вдруг не раздался громкий детский плач. Оказалось, что это 10-месячный сын актрисы, и реакция звезды была очень естественной.
"Мне так жаль… Как громко кричит мой малыш", — со смехом заметила 35-летняя актриса.
"Отличный саундтрек, правда?" — поддержал ее коллега по фильму Колин Фаррелл.
Смех и легкость помогли превратить момент в один из самых запоминающихся эпизодов интервью.
Марго о материнстве и поддержке коллег
Когда ведущий Скотт Эванс задал вопрос о материнстве, Робби ответила без раздумий.
"Буквально каждый раз я говорю: "Это мой ребенок”, — сказала она. — Кстати, Колин был рядом, пока он рос".
Актриса подчеркнула, что съемки фантастической картины проходили как раз в тот период, когда она впервые стала мамой. И именно тогда коллеги по площадке оказались свидетелями ее нового опыта — совмещения работы и заботы о малыше.
Рождение сына и жизнь после
Марго Робби и ее супруг Том Акерли стали родителями 17 октября 2024 года. Информацию о рождении ребенка подтвердил журнал People в ноябре, однако имя мальчика до сих пор остается тайной.
"Они проводят время в Калифорнии всей семьей. Мама Тома приехала в гости из Англии. У Марго запланировано несколько проектов на следующий год. Сейчас она хочет отдохнуть и провести время с ребенком. Она наслаждается материнством", — рассказал источник, близкий к паре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru