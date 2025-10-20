Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://www.mos.ru/news/item/158487073/
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

42 километра под контролем математики: как калькулятор предугадывает вашу усталость

Точность формулы Ригеля для прогнозирования времени марафона подтвердили учёные из Memorial Sloan Kettering

Пробежать марафон — мечта многих любителей бега. Но далеко не каждый представляет, насколько тяжела дистанция в 42 километра и сколько времени реально потребуется, чтобы её преодолеть. Онлайн-калькулятор Predicted Marathon Time помогает рассчитать потенциальный результат, опираясь не на интуицию, а на данные: темп предыдущих тренировок, километраж и другие параметры. Расчёт базируется на научно выверенной формуле, разработанной ещё в XX веке и позже усовершенствованной исследователями.

Откуда взялась формула предсказания времени

История Predicted Marathon Time началась в 1981 году, когда американский инженер Питер Ригель предложил математическую модель, позволяющую прогнозировать время прохождения длинной дистанции на основе предыдущих результатов. Его формула выглядела просто:

T2 = T1 x (D2 ÷ D1)¹·⁰⁶

где T1 — время, затраченное на одну дистанцию (D1), а T2 — прогноз для новой дистанции (D2). Казалось бы, всё гениально и просто: если вы знаете, за сколько пробегаете 5 километров, можно примерно предсказать, сколько уйдёт на 10 или 21 километр. Формула применялась не только для бега, но и для плавания, ходьбы и других циклических видов спорта.

Сначала подход Ригеля считался почти идеальным. Он отлично работал при сравнительно коротких забегах, но со временем стало ясно, что при переходе к марафонским дистанциям формула "ломается" — полученные результаты часто оказывались слишком оптимистичными. Дело в том, что Ригель опирался на мировые рекорды, а не на показатели обычных любителей, для которых снижение скорости на длинных дистанциях выражено сильнее.

Как формулу улучшили учёные

С развитием цифровых технологий и беговых сообществ интерес к модели Ригеля вспыхнул с новой силой. Научное сообщество решило уточнить её параметры. Этим занялся Эндрю Викерс — исследователь из Memorial Sloan Kettering Cancer Center и страстный бегун. Он собрал данные почти 2,5 тысяч спортсменов-любителей, попросив их указать результаты последнего забега и еженедельный пробег. Совместно с коллегой Эмили Вертозик Викерс пересчитал формулу, учтя реальные показатели обычных бегунов.

Результаты оказались весьма точными: обновлённая формула стала учитывать индивидуальные различия в выносливости и падении темпа при увеличении дистанции. Например, если человек пробегает 5 километров со скоростью 5:20 на километр, то его результат на марафоне можно спрогнозировать с точностью до нескольких минут, учитывая объём тренировок и длительность длинных пробежек.

Что показало исследование Викерса

  1. Те, кто регулярно выполняет интервальные тренировки, бегут марафон в среднем на 3% быстрее остальных.

  2. Женщины на коротких дистанциях уступают мужчинам примерно на 20%, а на марафоне — всего на 10%.

  3. Основные показатели, определяющие успех на длинной дистанции, — недельный пробег и время последнего забега.

Так Predicted Marathon Time превратился из любопытной математической модели в инструмент, который активно используют бегуны по всему миру.

Как работает Predicted Marathon Time

Чтобы воспользоваться калькулятором, достаточно указать несколько параметров:

  • сколько километров вы пробегаете в неделю;

  • длину и характер последней длинной тренировки;

  • время её выполнения.

После ввода данных система автоматически рассчитает прогнозируемое время марафона и диапазон возможной погрешности. Если внести данные о нескольких пробежках, алгоритм скорректирует результат и покажет более точный прогноз. Таким образом, инструмент подходит не только профессионалам, но и тем, кто только готовится к своему первому забегу.

Советы шаг за шагом: как использовать формулу

  1. Определите исходные данные. Возьмите недавнюю тренировку или забег на известную дистанцию и зафиксируйте время.

  2. Вычислите прогноз. Подставьте числа в формулу или используйте онлайн-калькулятор Predicted Marathon Time.

  3. Оцените реалистичность результата. Если прогноз показывает время, явно не совпадающее с вашим уровнем, увеличьте показатель степени (например, 1,07 вместо 1,06) — это поможет адаптировать формулу под вас.

  4. Проверьте себя на практике. Через неделю или две выполните длинную тренировку с тем же средним темпом и посмотрите, насколько расчёт совпал с реальностью.

  5. Используйте данные для корректировки плана. Калькулятор помогает не только прогнозировать результат, но и подсказывает, в каком темпе стоит бежать марафон, чтобы не выдохнуться раньше времени.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: полагаться на формулу без учёта физического состояния.

  • Последствие: переоценка сил и срыв на середине дистанции.

  • Альтернатива: учитывать пульс, частоту дыхания и показатели восстановления по данным фитнес-трекера.

  • Ошибка: игнорировать интервальные тренировки.

  • Последствие: снижение выносливости, особенно на последних километрах.

  • Альтернатива: добавить хотя бы одну интервальную сессию в неделю — например, 8x400 метров с минутным отдыхом.

  • Ошибка: слишком быстрый старт.

  • Последствие: резкое падение темпа после 30-го километра.

  • Альтернатива: использовать функцию автопейса в беговых часах Garmin или Polar и следить за ритмом с самого начала.

А что если вы не марафонец?

Не обязательно быть участником крупных стартов, чтобы воспользоваться Predicted Marathon Time. Он может стать инструментом для анализа собственной формы. Даже если вы бегаете по утрам вокруг парка, калькулятор поможет определить, насколько улучшились результаты за последний месяц. Это отличный способ следить за прогрессом, ставить реалистичные цели и корректировать нагрузку, чтобы избежать перетренированности.

Плюсы и минусы Predicted Marathon Time

Плюсы:

  • прост в использовании, не требует сложных расчётов;

  • помогает определить оптимальный темп для марафона;

  • подходит для спортсменов любого уровня;

  • позволяет видеть динамику прогресса.

Минусы:

  • не учитывает погодные условия, рельеф и уровень стресса;

  • не подходит тем, кто не тренируется системно;

  • даёт среднестатистический результат, который может отличаться от индивидуального.

Интересные факты о марафоне и формулах

  • Первым человеком, преодолевшим марафон быстрее 2 часов, стал кениец Элиуд Кипчоге в 2019 году, но его результат не засчитали как официальный из-за лабораторных условий забега.

  • Среднее время любительского марафонца — около 4 часов 20 минут, при этом 80% участников финишируют после трёхчасовой отметки.

  • Самая популярная дистанция для тренировок — полумарафон (21 км): она позволяет проверить форму без риска истощения.

Мифы и правда

  • Миф: Predicted Marathon Time подходит только профессионалам.

  • Правда: сервис рассчитан прежде всего на любителей и помогает корректировать их подготовку.

  • Миф: формула гарантирует точный результат.

  • Правда: она показывает прогноз, который всегда имеет допустимую погрешность.

  • Миф: женщины всегда бегают значительно медленнее мужчин.

  • Правда: на длинных дистанциях разрыв сокращается, и многие спортсменки показывают время, близкое к мужскому.

FAQ

Как выбрать оптимальный темп по калькулятору?
Определите прогнозируемое время и разделите его на 42,2 км. Это и будет средний темп, которого стоит придерживаться в гонке.

Сколько стоит участие в марафоне?
Средний взнос за участие в официальном забеге в России составляет от 2 000 до 6 000 ₽, в зависимости от статуса события.

Что лучше: калькулятор или беговые приложения?
Predicted Marathon Time подходит для планирования, а приложения вроде Strava или Garmin Connect — для отслеживания тренировок и анализа динамики. Вместе они дают максимально точную картину.

Исторический контекст

Идея математического прогноза времени бега родилась в эпоху, когда не существовало фитнес-гаджетов. Сегодня, спустя сорок лет после работы Питера Ригеля, формула стала частью современных алгоритмов, встроенных в часы и трекеры. Именно поэтому Predicted Marathon Time — не просто сайт, а отражение эволюции любительского спорта.

Современные технологии позволяют каждому из нас примерить на себя роль аналитика и увидеть бег с научной стороны. А возможно, и задуматься о том, чтобы наконец записаться на свой первый марафон.

