Элиуд Кипчоге из Кении попытается выиграть марафонский забег на Играх-2024

Десятого августа 39-летний спортсмен Элиуд Кипчоге попытается стать первым человеком, выигравшим три титула подряд в марафоне на Играх, передает BBC.
Помимо того, что Кипчоге является возрастным олимпийцем, ему также предстоит бороться с погодой.
На прошлой неделе во французской столице стояла экстремальная жара.
"Трасса сложная - около 40% холмистая, и я думаю, что жаркая погода внесет свои коррективы. Нам потребуется много времени, чтобы привыкнуть к таким условиям, подготовить разум к таким испытаниям на трассе", - сказал атлетист в интервью ВВС.
Фото: Скрин видео BBC Sport Africa
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