Термоядерная реакция сквозь углеводы: майонез помогает ученым моделировать сложные процессы

Инженеры-механики из Лихайского университета в Пенсильвании создали устройство под названием "Лаборатория турбулентного смешивания" для моделирования поведения плазмы во время термоядерных реакций.

В качестве рабочего вещества в установке используется майонез, причем авторы изобретения специально уточнили, что применяют продукцию бренда Hellmann's из-за его приверженности классической рецептуре.

Это позволяет избежать рисков, связанных с высокими температурами и давлением, а также экономит энергию при проведении экспериментов.

Как поясняет руководитель группы Ариндам Банерджи, они занимаются инерционным термоядерным синтезом. Основная задача — научиться управлять плазмой, которую можно получить различными способами.

В данном случае, путем нагрева капсул с топливом в виде изотопов водорода до экстремальных температур, в результате чего они плавятся и теряют стабильность. Важно сохранить эту стабильность, для чего и ведутся исследования.

Майонез удобен тем, что переходит между различными фазами вещества при нормальных условиях. В покое это твердое вещество, при механическом воздействии оно становится псевдо-жидким, обретает пластичность, а при увеличении нагрузки может потечь и стать нестабильным.

Это и воспроизводится внутри "Лаборатории турбулентного смешивания" при раскручивании майонеза в специальной центрифуге. С точки зрения физики это не то же самое, что происходит с плазмой, но получается практичная имитация, удобная для изучения.

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