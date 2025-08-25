Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
© Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:16

Машина дергается и передачи сами вылетают: вот какие МКПП попали в список худших

ТОП-5 ненадежных МКПП по отзывам владельцев: Hyundai, Opel, Renault, Fiat и Ford

Шестиступенчатая механическая коробка передач давно стала нормой для современных автомобилей. Но за фасадом привычного удобства иногда скрывается целый набор проблем. Некоторые МКПП начинают гудеть уже к 50 тысячам километров, другие досаждают течами масла или нечетким включением передач. Мы собрали пять моделей, которые владельцы чаще всего вспоминают не самыми добрыми словами.

Hyundai/Kia M6CF3

Главные минусы: износ подшипников, течи масла, слабые шестерни

Эта коробка в ранних версиях доставила владельцам немало хлопот. Уже на 50 тысячах километров появлялся характерный гул, вызванный разрушением подшипников. Массовые жалобы привели к отзывным кампаниям, а проблему окончательно исправили только после 2015 года.

Даже обновлённая версия не стала эталоном надежности. Сальники валов начинают "потеть" уже после 70 тысяч километров, что приводит к утечке масла и риску перегрева. Особенно тяжело коробка переносит работу с дизелем 1.7 CRDi — шестерни быстро изнашиваются, а передачи могут самопроизвольно выключаться.

Opel/GM M32

Главные минусы: хроническое масляное голодание, шум подшипников, слабые синхронизаторы

На бумаге эта коробка выглядит внушительно: выдерживает до 320 Нм и подходит к разным моторам. Но в реальности конструкция страдает от плохой циркуляции масла. Подшипники вторичного и промежуточного валов быстро перегреваются, и уже к 70 тысячам километров появляется гул.

После 2012 года коробку доработали, увеличив маслоканалы, но слабые синхронизаторы и ненадежный механизм переключения так и остались. Часто страдают вторая и третья передачи, а на сотне тысяч километров кулиса разбалтывается настолько, что первая передача перестает включаться с первого раза.

Renault TL8

Главные минусы: недолив масла, гул подшипников, капризные тросы, слабый демпфер

Эта МКПП ставилась на Duster, Arkana и их аналоги. Проблемы начались почти сразу: коробки первых лет выпуска (2010-2011) нередко выходили с завода с недоливом масла. Результат — массовые отказы подшипников уже на 30-40 тысячах километров.

Позднее проблему устранили, но новые беды не заставили себя ждать. После 100 тысяч километров подшипники всё равно начинают гудеть, а тросы выбора передач заедают или соскакивают, особенно зимой. Дополняют список болячек демпфер сцепления и гидроопора, редко переживающие 120 тысяч километров.

Fiat C635

Главные минусы: жесткое включение 1-2 передач, износ синхронизаторов, течи масла

Эта универсальная коробка для Fiat, Jeep и Alfa Romeo сразу отметилась характерной проблемой — слишком тугим включением первой и второй передач, особенно на холодную. Синхронизаторы быстро изнашиваются, а после 60 тысяч километров переключения становятся все грубее.

Со временем появляется гул на пятой и шестой передаче, чаще после 100 тысяч километров. Масла в огонь подливает пластиковая крышка сапуна, через которую нередко происходят утечки смазки.

Ford IB6 (Getrag 6MTT250)

Главные минусы: низкий объем масла, шум подшипников, слабый двухмассовый маховик

Эта коробка — модернизированная версия старой IB5. Главная беда — малый объем масла, что делает её крайне чувствительной даже к небольшим утечкам. Масляное голодание быстро приводит к шуму синхронизаторов и подшипников, а иногда и к отказу включения передач.

Отдельная проблема — двухмассовый маховик. На пробеге 180-200 тысяч километров он часто начинает вибрировать и греметь при выжиме сцепления. Замена обходится недёшево, что делает эксплуатацию коробки еще менее привлекательной.

