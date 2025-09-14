Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самка богомола ест самца
Самка богомола ест самца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:12

Богомолы превращают любовь в смертельный ритуал: чем рискует самец

Биологи: брачный каннибализм у богомолов повышает количество отложенных яиц

Отношения между самцами и самками в природе часто далеки от привычного нам представления о романтике. Там, где у людей есть ухаживания, забота и верность, у многих животных правят инстинкты выживания и продолжения рода. Одним из самых ярких примеров такого "жестокого романтизма" является поведение богомолов. Их брачные ритуалы давно вызывают интерес у ученых и нередко становятся предметом шуток. Ведь именно здесь проявляется печально известная особенность: самка после спаривания может съесть своего партнера. Но за этим стоит не прихоть, а строгая логика природы.

Кто такой богомол?

Название насекомое получило благодаря характерной позе: сложенные передние лапы напоминают руки молящегося человека. Но под внешним "смирением" скрывается настоящий хищник.

Сегодня известно более 2000 видов богомолов. Они встречаются в Европе и России, Африке и Азии, Америке и Австралии. Размеры варьируются от крошечных особей длиной всего около сантиметра до гигантов в 17 см. Общая закономерность такова: самки заметно крупнее самцов.

Окраска насекомых также удивительно разнообразна: от привычного зеленого до буро-коричневого и почти черного. Такая палитра помогает маскироваться среди травы, веток и цветов, поджидая добычу.

Хищная натура

Богомолы обладают крупными глазами и гибкой шеей, что делает их отличными охотниками. Они способны высматривать и молниеносно атаковать добычу. Основной рацион составляют другие насекомые, но некоторые виды не прочь полакомиться ящерицей, лягушкой или даже маленькой птицей.

Интересно, что каннибализм у этих существ не ограничивается брачным периодом. Самки могут нападать и на собратьев ради еды. Но вопреки популярным мифам, поедание партнера во время совокупления происходит далеко не всегда.

Тайна брачного каннибализма

Сезон размножения у богомолов приходится на конец лета — август и сентябрь. Самцы подбираются к самке крайне осторожно: слишком резкое движение может стоить им жизни. Иногда "ухаживания" растягиваются на несколько часов, но даже это не гарантирует безопасности.

Ученые выяснили, что поедание самца связано с заботой о потомстве. В одном из экспериментов насекомых кормили сверчками с радиоактивными аминокислотами, чтобы отследить их путь. Результаты показали: самка получает гораздо больше питательных веществ от поедания партнера, чем только от его семенной жидкости. Эти вещества напрямую влияют на количество и качество откладываемых яиц.

Иными словами, жертва самца становится своеобразной "инвестицией" в будущее поколение. Самка, насытившись, способна отложить вдвое больше яиц.

Есть ли шанс выжить?

Несмотря на устрашающую репутацию, лишь около половины самцов погибают во время спаривания. У китайского вида Tenodera sinensis каннибализм наблюдается примерно в 20% случаев. То есть немало "счастливчиков" после рискованного свидания все же остаются живы и могут попытать удачу снова.

Однако конец истории предопределен: к октябрю взрослые особи обоих полов погибают, оставляя после себя кладки яиц. Таким образом, жертва самца оправдана с точки зрения эволюции: его гены в любом случае передаются следующему поколению.

Советы шаг за шагом: как наблюдать за богомолами

  1. Используйте прозрачный террариум с вентиляцией.

  2. Поддерживайте температуру 22-28 °C и влажность в зависимости от вида.

  3. Кормите насекомых сверчками, мухами или тараканами.

  4. Никогда не держите вместе самца и самку вне брачного сезона.

  5. Если решите провести эксперимент, учитывайте риск каннибализма.

Мифы и правда

  • Миф: самка всегда съедает самца.
    Правда: каннибализм происходит только примерно в половине случаев.
  • Миф: самцы пытаются избежать спаривания.
    Правда: они активно ищут самок и конкурируют между собой.
  • Миф: съеденный самец "умирает зря".
    Правда: его жертва увеличивает количество потомства.

FAQ

Можно ли держать богомола дома?
Да, но важно соблюдать условия содержания: температуру, влажность и рацион.

Все ли самки съедают партнеров?
Нет, поведение зависит от вида и условий. В среднем каннибализм фиксируется у половины пар.

Почему самцы меньше самок?
Так устроена природа: самке нужны крупные размеры для вынашивания и откладывания большего числа яиц.

Исторический контекст

Уже в античные времена люди замечали необычное поведение богомолов. В Китае они считались символом храбрости и решимости, а в Европе — "насекомыми-монахами" из-за позы молитвы. В XIX веке именно труды Фабра впервые научно объяснили их охотничьи привычки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подсаживать самца к самке сразу.
    Последствие: высок риск мгновенного нападения.
    Альтернатива: дать самке время насытиться перед экспериментом.
  • Ошибка: содержать нескольких богомолов в одном террариуме.
    Последствие: агрессия и гибель особей.
    Альтернатива: изолированное содержание.

А что если…

Что если бы самки не ели партнеров? Вероятно, количество кладок было бы меньше, а популяция со временем сократилась. Эволюция отобрала именно этот путь как наиболее выгодный для сохранения вида.

Интересные факты

  1. Богомолы способны поворачивать голову на 180 градусов.

  2. Их глаза меняют оттенок в зависимости от освещения.

  3. В культуре многих народов богомол символизировал бдительность и стойкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали породы собак, которым противопоказано бритьё в жару сегодня в 3:46

Собаки с высунутым языком не устают — что на самом деле происходит

Почему летом нельзя брить некоторых собак и чем может навредить «короткая стрижка»? Разбираем, как правильно ухаживать за питомцем в жару.

Читать полностью » Александр Росси: кошки выполняют команды, если доверяют человеку сегодня в 2:11

Эти животные знают голос лучше любого смартфона — и выбирают сами

Кошки умеют распознавать голос и интонации хозяев, но слушают только тех, кому доверяют. Что скрывается за их "безразличием"?

Читать полностью » Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров сегодня в 1:16

Хозяйка пришла в недоумение: живот у собаки вырос, но причина другая

Беременность у собак — мифы и правда. Как понять, что питомец ждёт щенков, и какие правила ухода помогут сохранить здоровье мамы и малышей?

Читать полностью » Гипокалиемия у кошек: ветеринары назвали причины и симптомы дефицита калия сегодня в 0:16

Питомец будто сдался: апатия и слабость оказались не просто усталостью

Гипокалиемия у кошек — опасный дефицит калия, который может привести к мышечной слабости, болезням сердца и даже смерти без своевременной диагностики.

Читать полностью » Владимир Голубев: доминирование над собакой не работает и вредит отношениям вчера в 23:12

Главная ошибка хозяев: почему доминировать над собакой бесполезно

Многие хозяева пытаются «доминировать» над собакой, но это только вредит отношениям. Кинолог объяснил, как воспитывать питомца правильно.

Читать полностью » Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона вчера в 22:05

Опасные инфекции подстерегают животных на природе

После дачного сезона питомцам необходим визит к ветеринару. Вакцинация, антипаразитарная обработка и осмотр помогают защитить животных от опасных инфекций.

Читать полностью » Гуппи, меченосцы, пецилии, данио и сомики подходят для начинающих аквариумистов вчера в 21:13

Эти рыбки пережили поколения аквариумистов: малыши выживают даже без особого ухода

Хотите завести аквариум, но боитесь сложностей? Узнайте, какие 5 видов рыб идеально подходят новичкам и не требуют особого ухода

Читать полностью » Собаки могут грызть мебель из-за недостатка активности вчера в 20:12

Диван пострадал от собаки: правда о грызунах мебели шокировала даже кинологов

Собака грызёт мебель? Это не каприз, а сигнал. Узнайте, почему питомцы портят диваны и как быстро отучить их от этой привычки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб
Технологии

Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией
Спорт и фитнес

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet