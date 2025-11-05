Опасная красота: один неверный шаг мастера маникюра — и вы пациент инфекциониста

Маникюр и педикюр при нарушении санитарных норм могут представлять реальную угрозу здоровью, предупредила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, какие болезни передаются через инструменты и как избежать заражения.

По словам дерматолога, риск заражения возникает прежде всего при обрезном маникюре и педикюре, когда инструменты контактируют с кровью.

"Когда делают маникюр, особенно не аппаратный, в этом случае есть контакт инструментов с кровью. Могут переноситься разные заболевания, которые передаются через кровь. В частности, это ВИЧ-инфекция, гепатиты, грибковая патология", — пояснила Скорогудаева.

Она подчеркнула, что стерилизация инструментов должна проводиться строго по санитарным нормам, с использованием автоклавов, обеспечивающих нужную температуру и давление. По словам эксперта, простая обработка спиртом или хранение в УФ-стерилизаторе не уничтожает все патогены.

"Только одноразовые инструменты могут гарантировать сто процентов, что вы ничего не получите. Но это очень дорого получается", — отметила врач.

Скорогудаева советует выбирать проверенные салоны, где соблюдаются санитарные нормы. По словам доктора, это позволяет свести риск заражения к минимуму.