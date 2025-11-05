Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маникюр
Маникюр
© https://i.pinimg.com/1200x/3c/bc/2e/3cbc2eeaafa2025e35193d7beba27d1a.jpg
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:59

Опасная красота: один неверный шаг мастера маникюра — и вы пациент инфекциониста

Дерматолог Скорогудаева рассказала, какие болезни передаются через инструменты для маникюра

Маникюр и педикюр при нарушении санитарных норм могут представлять реальную угрозу здоровью, предупредила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, какие болезни передаются через инструменты и как избежать заражения.

По словам дерматолога, риск заражения возникает прежде всего при обрезном маникюре и педикюре, когда инструменты контактируют с кровью.

"Когда делают маникюр, особенно не аппаратный, в этом случае есть контакт инструментов с кровью. Могут переноситься разные заболевания, которые передаются через кровь. В частности, это ВИЧ-инфекция, гепатиты, грибковая патология", — пояснила Скорогудаева.

Она подчеркнула, что стерилизация инструментов должна проводиться строго по санитарным нормам, с использованием автоклавов, обеспечивающих нужную температуру и давление. По словам эксперта, простая обработка спиртом или хранение в УФ-стерилизаторе не уничтожает все патогены.

"Только одноразовые инструменты могут гарантировать сто процентов, что вы ничего не получите. Но это очень дорого получается", — отметила врач.

Скорогудаева советует выбирать проверенные салоны, где соблюдаются санитарные нормы. По словам доктора, это позволяет свести риск заражения к минимуму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свёкла может вызвать обострение при подагре и мочекаменной болезни — терапевт Ирина Баранова сегодня в 13:55
Красный корнеплод с двойным дном: чем полезная свёкла становится врагом здоровья

Свёкла полезна, но не всем. Терапевт объяснила, в каких случаях привычный овощ может нанести вред организму и кому стоит ограничить его употребление.

Читать полностью » Врач Монахов: даже лёгкий удар в левый бок может привести к травме селезёнки сегодня в 13:02
После лёгкого удара в бок я пошел домой — и едва не потерял сознание ночью

Даже лёгкий удар в левое подреберье может закончиться серьёзными последствиями — врач объяснил, как отличить безобидную боль от опасной травмы селезёнки.

Читать полностью » Чечевица укрепляет сердце, кости и иммунитет благодаря растительному белку — Михаил Коновалов сегодня в 12:26
Ешь чечевицу — и кости скажут спасибо: в ней нашли элемент, который делает суставы моложе

Чечевица — не просто гарнир, а источник здоровья. Врачи рассказали, почему этот продукт укрепляет сердце, кости и иммунитет и должен появиться на вашем столе.

Читать полностью » Кашель, продолжающийся более трёх недель, может указывать на рак лёгких сегодня в 12:15
Думал, остатки после гриппа, но врач сказал слова, от которых стало не по себе

Британские врачи предупреждают: кашель, который не проходит три недели и более, может быть признаком серьёзных заболеваний, включая рак лёгких.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская объяснила, что хронический стресс разрушает сердце и сосуды сегодня в 11:45
Работала без выходных, пока не поняла, что стресс медленно убивает

Врач объяснила, почему постоянное напряжение разрушает организм изнутри — от давления и язвы до диабета и аутоиммунных болезней.

Читать полностью » Регулярное посещение сауны улучшает кровообращение и снижает уровень стресса — исследователи Швеции сегодня в 11:26
Пар расслабляет, но слишком часто — выматывает: как найти баланс между пользой и перегревом

Как часто стоит посещать сауну, чтобы улучшить здоровье, сон и настроение, не перегружая организм — ответ нашли шведские учёные.

Читать полностью » Врач Александр Мясников: гигиенический душ снижает риск геморроя и раздражения кожи сегодня в 10:38
Я отказался от туалетной бумаги — и теперь понимаю, почему врачи были правы

Медики призывают заменить туалетную бумагу гигиеническим душем — это не только чище, но и безопаснее для здоровья.

Читать полностью » Чихание защищает дыхательные пути и предотвращает попадание пыли в организм — Алексей Соловьёв сегодня в 10:26
Мгновение до взрыва — и тело перезагружается: зачем природа заставляет нас чихать с закрытыми глазами

Почему мы закрываем глаза, когда чихаем, и можно ли сделать это с открытыми глазами? Учёные объяснили, что этот процесс не случаен, а связан с рефлексами защиты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кликер-тренировки для кошек развивают умственные способности питомца
Дом
Цвет и структура хранения влияют на удобство использования шкафа в прихожей
Садоводство
Урушиол в скорлупе кешью вызывает отравление — данные ботанических садов
Красота и здоровье
Регулярное употребление гранатового сока снижает давление и уровень холестерина на 5–10 %
Спорт и фитнес
Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых
Еда
Протыкание квашеной капусты 2 раза в день снижает риск горечи в 3 раза
Садоводство
Осенние всходы растений не угрожают урожаю и восстанавливаются весной – Татьяна Жашкова
Авто и мото
iSeeCars назвал Lexus IS самым долговечным седаном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet