Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маникюр
Маникюр
© https://i.pinimg.com/736x/25/c3/e0/25c3e058248aed8f0d08d6b8d515e47c.jpg
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Маникюр может довести до врача: чем опасны популярные гель-лаки

Нейл-стилист Дарья Мещерякова объяснила, в чём заключается риск гель-лаков

В последние годы процедуры с гель-лаками стали частью регулярного ухода за собой для миллионов женщин. Стойкое покрытие позволяет не беспокоиться о маникюре неделями, а разнообразие оттенков и техник делает ногти настоящим аксессуаром. Однако время от времени появляются тревожные сообщения о возможном вреде гель-лаков для здоровья.

Недавно в СМИ прозвучали предупреждения учёных о риске, связанном с веществом триметилбензоилдифенилфосфином — компонентом, который входит в состав некоторых покрытий. Именно он вызвал волну обсуждений и опасений.

"Подача этой информации в СМИ была очень панической, так что хотелось бы немного снизить тревожность. Вещество это — фотоинициатор, который отвечает за отвердение материала в лампе. У него есть большое количество аналогов, которые, очевидно, вызывают меньше подозрений у химиков", — сказала нейл-стилист Дарья Мещерякова.

Она подчеркнула, что гель-лаки в целом являются полимерами, и их применение всегда сопряжено с риском аллергических реакций. Поэтому работать с ними должны только профессионалы.

Сравнение: гель-лак и обычный лак

Характеристика Гель-лак Классический лак
Стойкость До 3-4 недель До 3-5 дней
Способ нанесения Полимеризация в лампе Сушка на воздухе
Риск аллергии Выше из-за полимеров Ниже
Влияние на ногтевую пластину При неправильном снятии может истончать Менее агрессивен
Уход Требуется профессионал Можно делать дома

Советы шаг за шагом

  1. Делайте маникюр только в проверенных салонах с соблюдением санитарных норм.
  2. Уточняйте состав гель-лаков, отдавая предпочтение брендам с безопасными формулами.
  3. Не злоупотребляйте частотой процедур — давайте ногтям отдых.
  4. При первых признаках аллергии (зуд, покраснение, трещины) сразу обращайтесь к врачу.
  5. Используйте защитные масла и кремы для кутикулы.
  6. Снимайте покрытие только у мастера, не пытайтесь отдирать его самостоятельно.
  7. Выбирайте лампы с современными технологиями (LED), которые безопаснее для кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: снимать гель-лак руками.
    Последствие: повреждение ногтевой пластины.
    Альтернатива: использовать профессиональные жидкости и фольгу.

  • Ошибка: экономить на салоне.
    Последствие: риск инфекций и некачественных материалов.
    Альтернатива: обращаться к мастерам с хорошей репутацией.

  • Ошибка: игнорировать аллергию.
    Последствие: хроническое воспаление кожи и ногтей.
    Альтернатива: своевременное обращение к дерматологу и смена покрытия.

А что если…

А что если запрет на гель-лаки в Европе станет глобальной практикой? В этом случае индустрия переключится на новые формулы и технологии. Уже сейчас разрабатываются био-лаки и покрытия с минимальным содержанием агрессивных веществ.

Плюсы и минусы гель-лаков

Плюсы Минусы
Долговечность и эстетичность Возможность аллергии
Удобство: не нужно часто обновлять Требуется лампа и мастер
Широкая палитра оттенков Сложное снятие
Укрепление внешнего вида ногтей Риск повреждения пластины

FAQ

Правда ли, что гель-лак опасен для здоровья?
Опасность существует при использовании некачественных материалов или игнорировании правил ухода.

Сколько стоит безопасный маникюр с гель-лаком?
В среднем от 1500 до 4000 рублей в зависимости от салона и бренда покрытия.

Что лучше: гель-лак или обычный лак?
Для повседневного ухода подойдёт классический вариант. Для долгосрочной красоты — гель-лак, но при условии грамотного ухода.

Мифы и правда

  • Миф: гель-лак обязательно разрушает ногти.
    Правда: проблемы возникают при неправильном снятии или использовании дешёвых материалов.

  • Миф: лампы для сушки вредны для кожи.
    Правда: современные LED-лампы практически безопасны, а при желании можно использовать солнцезащитный крем для рук.

  • Миф: маникюр с гель-лаком нужно обновлять каждые две недели.
    Правда: при хорошем нанесении покрытие держится до месяца.

Сон и психология

Для многих женщин поход к мастеру — это не только про ногти, но и про отдых. В условиях стресса такие маленькие ритуалы помогают расслабиться. Поэтому психологи отмечают: если процедура приносит радость и уверенность, то и эффект для настроения будет положительным.

Исторический контекст

  • В 1980-х появились первые УФ-лаки для профессионального применения.
  • В 2000-х гель-лаки стали доступны массовому рынку.
  • Сегодня индустрия стремится к созданию гипоаллергенных и биоразлагаемых формул.

Три интересных факта

  1. В Японии гель-лаки начали использовать раньше, чем в Европе.
  2. Некоторые бренды выпускают покрытия, которые можно снимать как обычный лак.
  3. Рынок маникюрных услуг в России продолжает расти, несмотря на мировые ограничения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности анемии при злоупотреблении матча сегодня в 5:12

Когда напиток бодрит, но ворует здоровье: скрытая угроза матчи

Матча считается напитком для здоровья и концентрации, но чрезмерное увлечение может обернуться анемией и дефицитом железа.

Читать полностью » Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами сегодня в 4:19

Пять продуктовых привычек, которые помогают мозгу выдерживать нагрузки

Миндаль, кофе и зелёный чай матча способны помочь мозгу работать быстрее и дольше. Какие продукты стоит включить в рацион для ясности ума?

Читать полностью » Ортодонт Андрей Жук назвал причины сужения верхней челюсти у детей сегодня в 3:35

От кривых зубов до остановки дыхания: чем грозит недоразвитая челюсть

Почему у ребёнка может формироваться узкая верхняя челюсть и какие современные методы помогают исправить эту патологию.

Читать полностью » Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья сегодня в 2:25

Вода, сон и витамины: что реально помогает организму после праздника

Почему утром после праздника самочувствие оставляет желать лучшего и какие средства реально помогают справиться с похмельем.

Читать полностью » Врач Владимир Неронов предупредил об опасности метанола в самогоне сегодня в 1:16

Почему самогон не чище магазинной водки, а в десятки раз опаснее

Самодельный алкоголь может показаться натуральным и безвредным, но в нем скрывается риск, который нельзя увидеть на глаз.

Читать полностью » Тренер Мануйленкова: для роста ягодиц нужны гантели и штанга, а не только коврик сегодня в 0:16

Красивая попа — это побочный эффект: вот что реально дают силовые на ягодицы

Хотите упругие и подтянутые ягодицы? Узнайте, какие упражнения действительно работают, и почему спортзал помогает добиться эффекта быстрее.

Читать полностью » Врач Екатерина Кашух предупредила об опасности ботулизма при домашних заготовках сегодня в 0:13

Банка с сюрпризом: как заготовки превращаются в смертельную ловушку

Домашние заготовки могут хранить не только вкус, но и смертельный риск. Узнайте, как избежать главной ошибки при консервации.

Читать полностью » Эксперт Нагибова: уборка создаёт безопасную среду и положительно влияет на психику вчера в 23:58

Уборка сильнее медитации: как тряпка и ведро возвращают контроль над жизнью

Учёные уверяют: уборка — не только рутинное занятие. Она укрепляет психику, снижает риск болезней и даже работает как лёгкая тренировка.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Марина Овсянникова объяснила разницу между гриппом и ОРВИ
Спорт и фитнес

Оптимальные паузы в тренировках: как время отдыха влияет на результат
Еда

Традиционный рецепт буженины в рукаве в духовке делает мясо сочным
Дом

Правильный уход за микроволновой печью помогает продлить срок её службы на годы
Наука

Китайские исследователи выявили активные зоны Луны, где оползни угрожают будущим базам и посадкам
Еда

Домашний пирог с абрикосовым вареньем сохраняет нежность и золотистую корочку после выпекания
Культура и шоу-бизнес

Создатель "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз рассказал о лечении эссенциального тремора с помощью ультразвука под МРТ
Туризм

Эксперты рассказали, что включить в дорожную аптечку для ребёнка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet