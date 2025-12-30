Гель сняли, а ногти как бумага: что нужно сделать сразу, пока не стало хуже
Восстановление ногтей после гель-лака начинается с максимально щадящего снятия покрытия, объяснила эксперт по маникюру и педикюру, практикующий подолог Илона Панайотиди. О том, как помочь ногтям вернуться к здоровому состоянию, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.
Первый шаг на пути к восстановлению здоровья ногтей — это правильное снятие покрытия без агрессивного механического воздействия, пояснила мастер.
"Гель-лак снимается щадящим способом. Это не спиливание до натурального ногтя, а желательно использование химических средств. Да, это не совсем для про здоровье, но это лучше, чем механический способ снятия фрезой", — отметила эксперт.
Она добавила, что после снятия длину лучше спилить под ноль, чтобы тонкие ногти не ломались и не цеплялись в быту, сделать упор на щадящий маникюр и регулярный домашний уход.
"В домашнем уходе средства восстанавливающие, помогающие ногтю вырасти, сыворотки с коллагеном, лечебные лаки, питающие, укрепляющие, активаторы роста", — посоветовала эксперт.
Специалист порекомендовала набраться терпения, так как восстановление ногтей после процедуры снятия гель-лака занимает несколько месяцев.
"Спустя три-четыре месяца ногти потихоньку отрастают и становятся здоровыми и красивыми. Только ваше терпение и соблюдение рекомендаций вашего специалиста помогут ногтям восстановиться", — подытожила мастер маникюра.
