Маникюр красные ногти крупным планом
Маникюр красные ногти крупным планом
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:40

Гель сняли, а ногти как бумага: что нужно сделать сразу, пока не стало хуже

Восстановление ногтей после гель-лака занимает месяцы — мастер Панайотиди

Восстановление ногтей после гель-лака начинается с максимально щадящего снятия покрытия, объяснила эксперт по маникюру и педикюру, практикующий подолог Илона Панайотиди. О том, как помочь ногтям вернуться к здоровому состоянию, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Первый шаг на пути к восстановлению здоровья ногтей — это правильное снятие покрытия без агрессивного механического воздействия, пояснила мастер.

"Гель-лак снимается щадящим способом. Это не спиливание до натурального ногтя, а желательно использование химических средств. Да, это не совсем для про здоровье, но это лучше, чем механический способ снятия фрезой", — отметила эксперт.

Она добавила, что после снятия длину лучше спилить под ноль, чтобы тонкие ногти не ломались и не цеплялись в быту, сделать упор на щадящий маникюр и регулярный домашний уход.

"В домашнем уходе средства восстанавливающие, помогающие ногтю вырасти, сыворотки с коллагеном, лечебные лаки, питающие, укрепляющие, активаторы роста", — посоветовала эксперт.

Специалист порекомендовала набраться терпения, так как восстановление ногтей после процедуры снятия гель-лака занимает несколько месяцев.

"Спустя три-четыре месяца ногти потихоньку отрастают и становятся здоровыми и красивыми. Только ваше терпение и соблюдение рекомендаций вашего специалиста помогут ногтям восстановиться", — подытожила мастер маникюра.

