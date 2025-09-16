Как сделать маникюр безопасным: советы для защиты ногтей и кожи

Многие женщины стремятся сделать маникюр как можно красивее и стойче, но в погоне за результатом нередко допускают ошибки, которые вредят здоровью ногтей и кожи. Подолог Мануэль Видаль в беседе с изданием 20minutos выделил четыре наиболее распространённые проблемы, о которых стоит помнить.

Полуперманентный лак

По словам специалиста, стойкие покрытия могут казаться удобными, однако их постоянное использование способно привести к атрофии ногтей. Видаль рекомендует отказаться от такого лака или хотя бы сократить частоту его применения.

Чрезмерное подпиливание

Обычная пилочка при неправильном использовании тоже вредит ногтям. Если подпиливать их слишком активно, можно повредить естественный защитный слой, что делает ногти ломкими и уязвимыми.

УФ-лампы и защита кожи

При сушке маникюра под ультрафиолетовой лампой врач советует обязательно использовать солнцезащитный крем для рук. Это снизит риск повреждений кожи и её преждевременного старения.

Средства с ацетоном

Жидкости для снятия лака, в составе которых есть ацетон, опасны не только для ногтей, но и для кожи вокруг них. Они пересушивают и повреждают ткани, делая их более чувствительными.