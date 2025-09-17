Маникюр, который старит и разрушает ногти: врачи назвали главные ошибки

Многие женщины совершают одни и те же промахи, когда делают маникюр. Подолог Мануэль Видаль в беседе с изданием 20minutos назвал четыре самые распространённые ошибки и объяснил, чем они опасны.

1. Полуперманентный лак

По словам специалиста, от такого покрытия лучше отказаться. Оно способно привести к атрофии ногтей и делает их более уязвимыми.

2. Неправильная работа пилочкой

Слишком сильное подпиливание разрушает защитный слой ногтя. В результате они становятся тонкими, ломкими и теряют естественный блеск.

3. Игнорирование защиты от УФ-лампы

Перед тем как сушить ногти в ультрафиолетовой лампе, Видаль советует наносить на руки солнцезащитный крем. Это помогает защитить кожу от фотостарения и повреждений.

4. Ацетон в средствах для снятия лака

Жидкости с ацетоном не только разрушают структуру ногтя, но и раздражают кожу вокруг. Врач рекомендует выбирать щадящие средства без этого компонента.