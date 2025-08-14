Коктейль, который пьют все, но правильно готовят единицы

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя элегантным напитком? "Манхэттен" — это идеальный выбор! Простой, но изысканный коктейль на основе виски с глубоким вкусом и лёгкой горчинкой.

Ингредиенты

Виски (лучше ржаной) — 60 мл

Красный сладкий вермут — 30 мл

Горькая настойка (или крепкий чай) — 5 мл

Лёд — по вкусу

Приготовление

Смешайте ингредиенты в стакане со льдом: виски вермут и ангостуру. Аккуратно перемешайте барной ложкой, чтобы не переохладить напиток. Процедите в охлаждённый коктейльный бокал. Украсьте вишенкой Мараскино — и готово!

Почему стоит попробовать?

Быстро и просто — всего 5 минут, а результат впечатляет.

Идеален для вечеринок — элегантный, крепкий, с насыщенным вкусом.

Классика барной культуры — проверенный временем рецепт.

Если любите экспериментировать, попробуйте заменить ржаной виски бурбоном или добавить каплю апельсинового биттера для новых оттенков вкуса.