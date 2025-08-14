Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коктейль с черёмухой и ферментированным чаем
Коктейль с черёмухой и ферментированным чаем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:20

Коктейль, который пьют все, но правильно готовят единицы

История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя элегантным напитком? "Манхэттен" — это идеальный выбор! Простой, но изысканный коктейль на основе виски с глубоким вкусом и лёгкой горчинкой.

Ингредиенты

  • Виски (лучше ржаной) — 60 мл
  • Красный сладкий вермут — 30 мл
  • Горькая настойка (или крепкий чай) — 5 мл
  • Лёд — по вкусу

Приготовление

Смешайте ингредиенты в стакане со льдом: виски вермут и ангостуру. Аккуратно перемешайте барной ложкой, чтобы не переохладить напиток. Процедите в охлаждённый коктейльный бокал. Украсьте вишенкой Мараскино — и готово!

Почему стоит попробовать?

  • Быстро и просто — всего 5 минут, а результат впечатляет.
  • Идеален для вечеринок — элегантный, крепкий, с насыщенным вкусом.
  • Классика барной культуры — проверенный временем рецепт.

Если любите экспериментировать, попробуйте заменить ржаной виски бурбоном или добавить каплю апельсинового биттера для новых оттенков вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Праздничные баклажанные рулетики: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 4:07

Удивительные язычки: как баклажаны могут изменить ваше представление о закусках

Яркие рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — идеальная закуска для любого стола. Готовятся за 30 минут, а исчезают за 5! Секрет — в ароматной зелени и хрустящей корочке.

Читать полностью » Фаршированные помидоры: ингредиенты и технология приготовления блюда сегодня в 4:03

Быстро, вкусно, бюджетно: как приготовить идеальную закуску за 35 минут

Яркая закуска, которая покорит всех! Фаршированные помидоры с ветчиной и сыром — просто, быстро и безумно вкусно. Идеально для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Свиной антрекот с мёдом: пошаговый рецепт от кулинарного эксперта сегодня в 3:58

Свинина, которую захочется готовить снова: рецепт с медовой магией

Хотите идеальный антрекот из свинины? Сочное мясо с медовой корочкой — всего 50 минут, и ваш ужин станет шедевром. Секреты выбора и запекания внутри!

Читать полностью » Что такое Май Тай: состав и особенности популярного коктейля сегодня в 3:52

Вкус лета в каждом глотке: как Май Тай пробуждает воспоминания

Откройте для себя классический коктейль Май Тай — экзотический напиток с тропическим вкусом! Узнайте, как его приготовить и чем украсить.

Читать полностью » Пять рецептов куриной грудки для быстрого и вкусного ужина сегодня в 3:22

Пять кулинарных хитростей, которые изменят вкус обычной куриной грудки

Пять способов приготовить куриную грудку так, чтобы она каждый раз была разной: от классики до современных кулинарных приёмов.

Читать полностью » Как сделать шоколадный кекс в кружке — простой рецепт сегодня в 2:47

Побалуйте себя: шоколадный кекс за 5 минут, который не оставит равнодушным

Шоколадный кекс в кружке за 5 минут — идеальный десерт, когда нет времени. Мягкий, воздушный и очень простой в приготовлении!

Читать полностью » Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками: пошаговая инструкция сегодня в 2:41

Крабовые палочки в лаваше: неожиданное сочетание, которое удивит даже гурманов

Узнайте, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом! Простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол.

Читать полностью » Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года сегодня в 2:33

Всего один шаг делает домашний брауни лучше, чем в кондитерской

Шоколадно-ореховый брауни с историей из XIX века: насыщенный вкус, нежная текстура и простой рецепт, который покорит с первого кусочка.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки и собаки помогают замедлить развитие деменции
Спорт и фитнес

Врачи назвали 7 упражнений для укрепления внутренней поверхности бедра
Еда

Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления
Наука и технологии

Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru