Коктейль, который пьют все, но правильно готовят единицы
Хотите удивить гостей или просто побаловать себя элегантным напитком? "Манхэттен" — это идеальный выбор! Простой, но изысканный коктейль на основе виски с глубоким вкусом и лёгкой горчинкой.
Ингредиенты
- Виски (лучше ржаной) — 60 мл
- Красный сладкий вермут — 30 мл
- Горькая настойка (или крепкий чай) — 5 мл
- Лёд — по вкусу
Приготовление
Смешайте ингредиенты в стакане со льдом: виски вермут и ангостуру. Аккуратно перемешайте барной ложкой, чтобы не переохладить напиток. Процедите в охлаждённый коктейльный бокал. Украсьте вишенкой Мараскино — и готово!
Почему стоит попробовать?
- Быстро и просто — всего 5 минут, а результат впечатляет.
- Идеален для вечеринок — элегантный, крепкий, с насыщенным вкусом.
- Классика барной культуры — проверенный временем рецепт.
Если любите экспериментировать, попробуйте заменить ржаной виски бурбоном или добавить каплю апельсинового биттера для новых оттенков вкуса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru