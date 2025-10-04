Египетское манго ворвалось на прилавки: лакомство сезона или фрукт с подвохом

С началом сезона египетского манго на прилавках многие спешат порадовать себя этим сочным фруктом. Однако врачи напоминают: даже полезный продукт может иметь ограничения и требует внимательности при выборе и употреблении. Манго ценят за яркий вкус, богатый состав и возможность разнообразить рацион, но важно учитывать особенности организма и правила хранения.

Польза и возможные риски

Манго содержит витамины А, С, Е и группу В, клетчатку и антиоксиданты. Этот фрукт помогает укреплять иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кожи. Но из-за высокой концентрации сахаров он не всегда подходит людям с нарушением обмена веществ. Также у части потребителей встречается аллергия на этот продукт.

"Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество", — пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Абдурахман Мусаев.

Манго для детей

Особенно осторожно стоит вводить манго в рацион малышей. Первое знакомство лучше начинать с небольшого количества фруктового пюре. Врач рекомендует предлагать продукт не ранее 8-10 месяцев, внимательно наблюдая за реакцией организма.

"Родителям сначала нужно давать его ребёнку в виде пюре", — отметил эксперт.

Как выбрать качественный фрукт

Чтобы минимизировать риски, важно обращать внимание на внешний вид и запах. Хороший плод должен быть без повреждений, черных пятен и неприятного запаха брожения.

"Отдавать предпочтение нужно плодам без чёрных пятен, трещин и резкого запаха брожения", — сказал Мусаев.

Переспевший манго может вызвать расстройство пищеварения, поэтому покупать лучше умеренно зрелые плоды.

Сравнение манго и других экзотических фруктов