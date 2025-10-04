Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коктейль из манго и кокосовой воды
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:13

Египетское манго ворвалось на прилавки: лакомство сезона или фрукт с подвохом

Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы

С началом сезона египетского манго на прилавках многие спешат порадовать себя этим сочным фруктом. Однако врачи напоминают: даже полезный продукт может иметь ограничения и требует внимательности при выборе и употреблении. Манго ценят за яркий вкус, богатый состав и возможность разнообразить рацион, но важно учитывать особенности организма и правила хранения.

Польза и возможные риски

Манго содержит витамины А, С, Е и группу В, клетчатку и антиоксиданты. Этот фрукт помогает укреплять иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кожи. Но из-за высокой концентрации сахаров он не всегда подходит людям с нарушением обмена веществ. Также у части потребителей встречается аллергия на этот продукт.

"Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество", — пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Абдурахман Мусаев.

Манго для детей

Особенно осторожно стоит вводить манго в рацион малышей. Первое знакомство лучше начинать с небольшого количества фруктового пюре. Врач рекомендует предлагать продукт не ранее 8-10 месяцев, внимательно наблюдая за реакцией организма.

"Родителям сначала нужно давать его ребёнку в виде пюре", — отметил эксперт.

Как выбрать качественный фрукт

Чтобы минимизировать риски, важно обращать внимание на внешний вид и запах. Хороший плод должен быть без повреждений, черных пятен и неприятного запаха брожения.

"Отдавать предпочтение нужно плодам без чёрных пятен, трещин и резкого запаха брожения", — сказал Мусаев.

Переспевший манго может вызвать расстройство пищеварения, поэтому покупать лучше умеренно зрелые плоды.

Сравнение манго и других экзотических фруктов

Фрукт Польза Возможные риски
Манго Витамины A, C, клетчатка Аллергия, высокая сладость
Папайя Улучшает пищеварение, ферменты Может вызвать диарею
Киви Много витамина C Возможна аллергия, кислотность
Авокадо Жиры, калий, магний Высокая калорийность

Советы шаг за шагом: как подготовить манго к употреблению

  1. Вымойте плод под проточной водой.

  2. Протрите поверхность полотенцем.

  3. Очистите кожуру ножом или срежьте дольки вдоль косточки.

  4. Нарежьте мякоть кубиками или ломтиками.

  5. Убедитесь, что нет признаков брожения или горечи.

"Даже если плод планируется очистить — на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки", — предупредил Мусаев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть переспевший или повреждённый фрукт.
    Последствие: расстройство пищеварения.
    Альтернатива: выбирать твёрдый, но слегка податливый манго без дефектов.

  • Ошибка: вводить манго в детский рацион слишком рано.
    Последствие: возможная аллергическая реакция.
    Альтернатива: давать пюре не раньше 8-10 месяцев.

  • Ошибка: употреблять слишком много фрукта при диабете.
    Последствие: скачки сахара в крови.
    Альтернатива: ограничить порцию до 1-2 ломтиков в день.

А что если есть манго каждый день?

Регулярное употребление в умеренном количестве приносит пользу: укрепляет иммунитет, насыщает организм витаминами и помогает работе кишечника. Но при чрезмерном увлечении можно столкнуться с набором веса или проблемами с кожей.

FAQ

Как выбрать спелый манго?
Он должен быть упругим, без трещин и пятен, с приятным сладким ароматом.

Сколько стоит манго в России?
Цена колеблется от 250 до 500 рублей за килограмм в зависимости от региона и сезона.

Что лучше: манго или авокадо?
Манго — источник витаминов и сладости, авокадо — источник жиров и энергии. Оба фрукта полезны, но задачи у них разные.

