Олег Белов Опубликована сегодня в 19:34

Рис, манго и кокос: три ингредиента, из которых рождается гастрономическая легенда

Шеф-повар Изат Аныбарбеков рассказал, как приготовить идеальный тайский десерт манго стики райс

Манго стики райс — одно из самых известных блюд тайской кухни, которое прочно закрепилось в мировых гастрономических трендах. На первый взгляд кажется, что это простой десерт, но за ним скрывается история, культура и особая техника приготовления.

Десерт с историей

В Таиланде рис с манго — больше, чем сладость. Клейкий рис на кокосовом молоке (khao niao mun) готовят здесь уже более двух веков, а сейчас это блюдо можно встретить и в уличных лавках, и в заведениях, отмеченных в гиде Michelin. Популярность десерта вышла далеко за пределы страны. В 2022 году тайская рэперша Milli ела манго стики райс прямо на сцене фестиваля Coachella, чем вызвала волну интереса к национальной кухне. Тогда же в Таиланде заговорили о том, чтобы подать заявку на включение блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Правила идеального манго стики райс

Основа — паровой клейкий рис, который замачивают заранее, а затем готовят на пару и смешивают с горячим кокосовым молоком. Соус при этом делают слегка солоноватым, чтобы оттенить сладость риса и фруктов.

Манго выбирают спелое, сочное, без волокон и кислинки. Хорошо подходят египетские сорта, которые сейчас легко найти в супермаркетах.

Десерт должен соответствовать нескольким критериям: рис остаётся упругим и блестящим, сладость чистая и мягкая, кокосовый соус густой и бархатистый, а манго — насыщенно ароматный.

"Ключ к успеху этого, казалось бы, простого десерта — внимание к деталям. Баланс сладости и солёности в кокосовом соусе, идеально приготовленный рис и спелое манго создают ту самую гармонию вкусов", — рассказал шеф-повар гастробара "Тайцы" Изат Аныбарбеков.

Рецепт манго стики райс

Ингредиенты для соуса:
• кокосовое молоко — 100 г
• кокосовый сироп — 20 г
• сгущённое молоко — 20 г
• листья лайма (каффир) — 2-3 шт.
• лемонграсс — 3 г
• вода — 70 г
• крахмал — 1 ч. л.

Для риса:
• клейкий рис — 100 г
• вода для замачивания

Для подачи:
• манго — 100 г
• арахис или кешью — 5 г
• лайм — 1-2 дольки

Как готовить

  1. Рис промыть до прозрачной воды, замочить минимум на час (лучше на ночь).

  2. Готовить на пару 20-25 минут до прозрачности зёрен.

  3. В сотейнике довести до кипения кокосовое молоко с лемонграссом и листьями лайма, проварить 5 минут, процедить.

  4. Добавить сироп и сгущённое молоко, снова прогреть. Развести крахмал в холодной воде и влить тонкой струйкой, проварить до загустения. Остудить.

  5. Смешать готовый рис с частью кокосового соуса, дать впитаться.

  6. Нарезать манго ломтиками, выложить рядом с рисом. Полить оставшимся соусом, посыпать орехами и украсить лаймом.

Маленькие хитрости

• Используйте максимально спелое манго — оно делает вкус насыщенным.
• Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до трёх дней.
• В качестве посыпки подойдут жареные колотые бобы мунг или кунжут.

Манго стики райс — это не просто десерт, а настоящая гастрономическая визитка Таиланда, где в одной тарелке соединяются культура, традиции и гармония вкусов.

