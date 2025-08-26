Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чизкейк с клубникой
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:35

Тропический соблазн на тарелке: как манго и маракуйя покоряют мир десертов

Как приготовить торт с манго и маракуйей: полный список ингредиентов и процесс

Хотите удивить своих гостей на празднике? Торт с начинкой манго маракуйя станет настоящим кулинарным шедевром, который не только порадует глаз, но и удивит своим неповторимым вкусом. Это сочетание различных текстур и вкусов никого не оставит равнодушным! Хотя процесс его приготовления потребует усилий, результат определенно стоит затраченного времени.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 210 г
  • Яйца (категория С1) — 4 шт.
  • Сахар — 170 г
  • Кокосовое молоко (можно заменить обычным) — 80 мл
  • Растительное масло — 40 г
  • Кокосовая стружка — 15 г
  • Разрыхлитель — 4 г
  • Соль (по вкусу) — щепотка
  • Белый шоколад — 100 г
  • Манго (пюре, без сахара) — 45 г
  • Сливки (33%) — 40 г
  • Манго (пюре, без сахара) — 140 г
  • Сахар — 45 г
  • Кукурузный крахмал — 5 г
  • Желатин (быстрорастворимый или листовой) — 5 г
  • Вода (для желатина в порошке) — 35 мл
  • Маракуйя (пюре, без сахара) — 100 г
  • Кукурузный крахмал (+ 2 ч. л. воды для растворения) — 6 г
  • Сахар (по вкусу, в зависимости от кислоты пюре) — 20 г
  • Творожный сыр — 300 г
  • Сливки (33%) — 60 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Творожный сыр — 300 г
  • Сливки (33%) — 60 г
  • Сахарная пудра — 60 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки бисквита. Если вы хотите, можете заменить кокосовое молоко на коровье. Убедитесь, что яйца заранее нагреты до комнатной температуры — это поможет сделать бисквит более воздушным.

Разогрейте духовку до 160°С. Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель, кокосовую стружку и щепотку соли. Перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, увеличившуюся в три раза. Это может занять 15-20 минут.

Добавьте в взбитые яйца кокосовое молоко и растительное масло. Аккуратно перемешайте. Затем, поэтапно, добавляйте сухие ингредиенты, аккуратно вмешивая их в массу. Разделите тесто на две формы диаметром 16 см и выпекайте в течение 30-40 минут. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки.

После выпекания дайте бисквитам остыть, затем заверните их в пленку и уберите в холодильник минимум на 8 часов. В тот же вечер, когда вы выпекали бисквит, приготовьте ганаш. Нагрейте сливки, не доводя до кипения, и залейте ими шоколад. После того как шоколад растает, добавьте манговое пюре и взбейте до однородности.

Залейте желатин холодной водой для набухания, затем смешайте манговое пюре с крахмалом и сахаром, нагрейте до загустения и добавьте желатин. Перелейте пюре маракуйи в сотейник, добавьте сахар и доведите до кипения с разведенным крахмалом.

Перед сборкой торта взбейте творожный сыр с сахарной пудрой и сливками до однородной массы. Разрежьте бисквиты на половинки и начните сборку: пропитайте коржи молоком, добавьте ганаш, желе и конфи поочередно, чередуя с кремом. Заверните торт в пленку и уберите в холодильник для стабилизации. При желании, выровняйте его кремом и украсьте кубиками манго и ягодами.

