Тропический соблазн на тарелке: как манго и маракуйя покоряют мир десертов

Хотите удивить своих гостей на празднике? Торт с начинкой манго маракуйя станет настоящим кулинарным шедевром, который не только порадует глаз, но и удивит своим неповторимым вкусом. Это сочетание различных текстур и вкусов никого не оставит равнодушным! Хотя процесс его приготовления потребует усилий, результат определенно стоит затраченного времени.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 210 г

Яйца (категория С1) — 4 шт.

Сахар — 170 г

Кокосовое молоко (можно заменить обычным) — 80 мл

Растительное масло — 40 г

Кокосовая стружка — 15 г

Разрыхлитель — 4 г

Соль (по вкусу) — щепотка

Белый шоколад — 100 г

Манго (пюре, без сахара) — 45 г

Сливки (33%) — 40 г

Манго (пюре, без сахара) — 140 г

Сахар — 45 г

Кукурузный крахмал — 5 г

Желатин (быстрорастворимый или листовой) — 5 г

Вода (для желатина в порошке) — 35 мл

Маракуйя (пюре, без сахара) — 100 г

Кукурузный крахмал (+ 2 ч. л. воды для растворения) — 6 г

Сахар (по вкусу, в зависимости от кислоты пюре) — 20 г

Творожный сыр — 300 г

Сливки (33%) — 60 г

Сахарная пудра — 60 г

Творожный сыр — 300 г

Сливки (33%) — 60 г

Сахарная пудра — 60 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки бисквита. Если вы хотите, можете заменить кокосовое молоко на коровье. Убедитесь, что яйца заранее нагреты до комнатной температуры — это поможет сделать бисквит более воздушным.

Разогрейте духовку до 160°С. Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель, кокосовую стружку и щепотку соли. Перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, увеличившуюся в три раза. Это может занять 15-20 минут.

Добавьте в взбитые яйца кокосовое молоко и растительное масло. Аккуратно перемешайте. Затем, поэтапно, добавляйте сухие ингредиенты, аккуратно вмешивая их в массу. Разделите тесто на две формы диаметром 16 см и выпекайте в течение 30-40 минут. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки.

После выпекания дайте бисквитам остыть, затем заверните их в пленку и уберите в холодильник минимум на 8 часов. В тот же вечер, когда вы выпекали бисквит, приготовьте ганаш. Нагрейте сливки, не доводя до кипения, и залейте ими шоколад. После того как шоколад растает, добавьте манговое пюре и взбейте до однородности.

Залейте желатин холодной водой для набухания, затем смешайте манговое пюре с крахмалом и сахаром, нагрейте до загустения и добавьте желатин. Перелейте пюре маракуйи в сотейник, добавьте сахар и доведите до кипения с разведенным крахмалом.

Перед сборкой торта взбейте творожный сыр с сахарной пудрой и сливками до однородной массы. Разрежьте бисквиты на половинки и начните сборку: пропитайте коржи молоком, добавьте ганаш, желе и конфи поочередно, чередуя с кремом. Заверните торт в пленку и уберите в холодильник для стабилизации. При желании, выровняйте его кремом и украсьте кубиками манго и ягодами.