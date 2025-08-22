Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Michael Prudhomme, CakesMadeEasy.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:01

Забудьте о Наполеоне: новый король праздничного стола бросает вызов классике

Рецепт торта манго-маракуйя с бисквитом, желе и творожным кремом

Что может быть лучше, чем завершить праздничный ужин по-настоящему тропическим десертом? Этот торт — не просто сладость, а настоящее путешествие для ваших вкусовых рецепторов: нежный бисквит, фруктово-сливочный крем, яркая кислинка маракуйи и бархатистая сладость манго. Да, его приготовление — проект не быстрый, но каждая минута, проведенная на кухне, окупится восторгом ваших гостей.

Ингредиенты: основа для шедевра

Для торта нам понадобится несколько компонентов, которые лучше подготовить заранее. Рекомендуем использовать точные весы, так как в кондитерском деле пропорции крайне важны.

Для бисквита

  • Мука пшеничная — 210 г
  • Яйца (комнатной температуры, категория С1) — 4 шт.
  • Сахар — 170 г
  • Молоко кокосовое (или обычное) — 80 мл
  • Масло растительное (рафинированное, без запаха) — 40 г
  • Стружка кокосовая — 15 г
  • Разрыхлитель — 4 г
  • Соль — щепотка

Для ганаша с манго

  • Шоколад белый (качественный, кондитерский) — 100 г
  • Пюре манго (без сахара) — 45 г
  • Сливки (33% жирности) — 40 г

Для желе из манго:

  • Пюре манго (без сахара) — 140 г
  • Сахар — 45 г
  • Крахмал кукурузный — 5 г
  • Желатин (листовой или быстрорастворимый) — 5 г
  • Вода (для замачивания порошкового желатина) — 35 мл

Для конфи из маракуйи

  • Пюре маракуйи (с косточками или без) — 100 г
  • Сахар (количество можно регулировать по вкусу) — 20 г
  • Крахмал кукурузный — 6 г
  • Вода (для разведения крахмала) — 2 ч. л.

Для крема (и для начинки, и для выравнивания)

  • Сыр творожный — 600 г
  • Сливки (33% жирности) — 120 г
  • Пудра сахарная — 120 г

Интересный факт: Ссочетание манго и маракуйи не случайно — в кулинарии его часто называют "тропическим дуэтом". Кислинка маракуйи идеально балансирует насыщенную сладость манго, создавая сложный и гармоничный вкус.

Пошаговая инструкция: путь к идеальному торту

Работу стоит разбить на два дня. В первый мы подготовим все составляющие, а во второй — соберем торт. Это сделает процесс менее утомительным и гарантирует идеальный результат.

День первый: готовим основы

Бисквит

Духовку разогреваем до 160°C. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем, кокосовой стружкой и солью. В отдельной миске взбиваем теплые яйца с сахаром на высокой скорости не менее 15-20 минут до получения светлой, очень пышной и устойчивой массы.

Аккуратно, лопаткой движениями снизу вверх, вводим сухую смесь, затем вливаем молоко и масло. Делим тесто на две формы диаметром 16 см (дно можно застелить пергаментом) и выпекаем 30-40 минут. Готовность проверяем сухой зубочисткой.

Отдых для бисквита

Это ключевой момент! Горячие бисквиты — очень хрупкие. Дайте им полностью остыть прямо в формах, затем заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. За это время они "созреют", станут более плотными и влажными и не будут крошиться при нарезке и сборке.

Ганаш

Поломайте белый шоколад и поместите в чашу. Сливки подогрейте почти до кипения и залейте ими шоколад. Дайте постоять 2-3 минуты, а затем взбейте погружным блендером до идеально гладкой текстуры. Добавьте пюре манго и снова пробейте. Накройте пленкой "в контакт" (чтобы она касалась поверхности ганаша, предотвращая образование пленки) и уберите в холодильник.

Желе из манго

Залейте желатин холодной водой для набухания. Смешайте пюре манго с сахаром и крахмалом в сотейнике. На среднем огне, постоянно помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня, добавьте набухший желатин (листовой предварительно хорошо отожмите) и перемешайте до полного растворения. Перелейте массу в силиконовую форму диаметром 14 см и уберите в морозилку до полного замерзания.

Конфи из маракуйи

В сотейнике смешайте пюре маракуйи с сахаром и доведите до теплого состояния на огне. Крахмал разведите в двух чайных ложках холодной воды до однородности. Влейте крахмальную смесь в горячее пюре, интенсивно помешивая. Проварите около минуты до загустения. Накройте пленкой "в контакт" и остудите.

День второй: сборка и декор

Крем

Это просто! Прохладный творожный сыр, холодные сливки и сахарную пудру взбейте миксером на средней скорости до однородности и устойчивости. Главное — не перевзбить, иначе сливки могут расслоиться.

Сборка

Охлажденные бисквиты разрежьте каждый на два коржа. У вас получится 4 коржа. Сборку проводите на подложке. Промазывайте каждый корж смесью молока и воды (около 4 столовых ложек на корж) для сочности.

Первый слой: корж + кремовый бортик + ганаш внутри бортика + замороженный диск желе манго.

Второй слой: корж + слой крема.

Третий слой: корж + кремовый бортик + ганаш + конфи из маракуйи.

Завершение: накройте последним коржом (лучше использовать ровное дно бисквита).

Стабилизация

Обмажьте торт остатками крема, заверните в пленку и наденьте раздвижное кольцо от формы. Уберите в холодильник на ночь для пропитки и стабилизации.

Финальный декор

При желании торт можно покрыть тонким слоем крема (приготовьте дополнительную порцию), выровнять поверхность и украсить свежим манго, ягодами и мятой.

Интересный факт: кокосовая стружка в бисквите — не только вкусовая добавка. Она работает как абсорбент, впитывая лишнюю влагу и делая текстуру выпечки более интересной и рассыпчатой.

Подавайте этот тропический шедевр охлажденным — так все вкусы раскроются в полной мере. Приятного аппетита!

