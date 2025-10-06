Фрукт, который врачи зря исключали из меню: в нём скрыт природный баланс сахара

Сладкие продукты давно попали в список врагов стройной фигуры и стабильного сахара в крови. Но новые данные американских учёных опровергают привычные догмы: оказывается, фрукт, щедрый на натуральные сахара, способен не вредить, а наоборот — помогать организму бороться с риском развития диабета. Неожиданным героем исследования стало манго.

Что показали эксперименты

В журнале Foods опубликованы результаты клинического наблюдения, в котором участвовали 23 человека с преддиабетом. Добровольцев разделили на две группы. Первая ежедневно съедала порцию свежего манго, а вторая — низкокалорийный батончик мюсли.

Спустя полгода результаты оказались неожиданными. Несмотря на то что манго содержало примерно на 21 грамм больше сахара, участники "фруктовой" группы показали лучшие метаболические показатели. Их уровень глюкозы оставался более стабильным, повысилась чувствительность тканей к инсулину и снизился процент жира в организме.

Почему манго работает иначе

Учёные подчёркивают, что сахар — не единственный показатель, который стоит учитывать при выборе продуктов. Форма, в которой он поступает в организм, играет решающую роль.

В цельных фруктах, таких как манго, сахара "связаны" с клетчаткой и фитонутриентами. Эти вещества замедляют их усвоение, не давая глюкозе резко повышаться в крови. Кроме того, клетчатка служит питанием для полезных бактерий кишечника, которые влияют на обмен веществ.

"Людям с высоким риском развития диабета стоит смотреть не только на количество сахара в продукте, но и на форму его поступления", — подчёркивают исследователи.

Сравнение: манго и мюсли