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  • Опубликована сегодня в 8:17

В Тихом океане российские Ту-142 отследили подлодки условного противника

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота провели учения, посвященные поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника в рамках внезапной проверки, сообщает Минобороны РФ.

В ходе учений экипажи Ту-142 также выполнили полеты с максимальной продолжительностью нахождения в воздухе, отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и продемонстрировали слаженность действий в полете в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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