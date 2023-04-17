В Тихом океане российские Ту-142 отследили подлодки условного противника

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота провели учения, посвященные поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника в рамках внезапной проверки, сообщает Минобороны РФ.
В ходе учений экипажи Ту-142 также выполнили полеты с максимальной продолжительностью нахождения в воздухе, отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и продемонстрировали слаженность действий в полете в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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