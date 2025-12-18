Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Магазин вейпов
Магазин вейпов
© commons.wikimedia.org by Peter Grznár is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:53

Каждый вейп — под номером: что изменится на рынке электронных сигарет уже в 2026 году

Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС

Минпромторг России предложил ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет и аналогичных устройств для потребления никотина. Соответствующий проект постановления министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии общественного обсуждения и пока не принят окончательно.

Что предполагает маркировка

"Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 года обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Контекст регулирования рынка

Инициатива Минпромторга вписывается в более широкий курс государства на ужесточение контроля за рынком никотинсодержащей продукции. В последние годы внимание регуляторов всё чаще сосредоточено на вейпах и электронных сигаретах, популярность которых растёт, в том числе среди молодёжи.

Предполагается, что маркировка позволит сократить долю нелегальной продукции и повысить прозрачность рынка. При этом обсуждение проекта ещё продолжается, и его окончательные параметры могут быть скорректированы с учётом замечаний участников отрасли и профильных экспертов.

Почему тема остаётся чувствительной

Многие выбирают ароматизированные смеси и воспринимают пар как более "лёгкую" альтернативу, поскольку он не связан с дымом. Но медики указывают, что смена дыма на пар не делает потребление безопасным, а состав жидкостей включает никотин и химические соединения.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко обращала внимание, что именно различие между паром и дымом нередко создаёт ложное ощущение безвредности. По её словам, последствия употребления вейпа могут проявляться быстрее и выглядеть более тяжёлыми, чем ожидают потребители. Она также отмечала, что кажущаяся "лёгкость" парения способна маскировать формирование зависимости и снижать настороженность на ранних этапах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники переложили риски на граждан после ужесточения закона — DLBI сегодня в 10:11
Мошенники придумали новый обман: теперь вас могут посадить, даже если вы просто переводили деньги

Мошенники изменили тактику после ужесточения закона о дропперах. Новые схемы выглядят легально, но по-прежнему ведут к уголовной ответственности.

Читать полностью » Средняя сумма страховки от залива соседей составляет 200 тысяч рублей — Кургузов сегодня в 10:03
200 тысяч на мокрые дела: на такую сумму россияне страхуют риск случайно устроить потоп соседям

Россияне всё чаще страхуют ответственность перед соседями на случай залива — в среднем на 200 тысяч рублей. Почему новостройки лидируют по полисам?

Читать полностью » Мигранты могут завезти в Россию гепатит и туберкулез — эксперт ВОЗ Демин сегодня в 9:58
Не люди, а условия: эксперт ВОЗ назвал главную причину рисков для здоровья из-за мигрантов

Эксперт ВОЗ предупредил о рисках для здоровья россиян на фоне миграции и назвал инфекции, которые могут быть завезены в страну.

Читать полностью » Студентов МГПУ массово переводят в РГГУ из-за смены профиля — администрация сегодня в 9:49
Вузу указали на педагогику: почему МГПУ внезапно отказался от всего, что не связано со школой

Тысячи студентов московского вуза вынуждены менять университет из-за смены стратегии обучения. Почему МГПУ решил отказаться от непрофильных направлений — в материале.

Читать полностью » Продажи аперитивов в России выросли на 50% за год — Грабар сегодня в 9:46
Секрет самого быстрорастущего алкоголя в России: почему все ринулись покупать аперитивы

Аперитивы стали самой быстрорастущей алкогольной категорией: продажи в рознице выросли более чем на 50% на фоне подорожания вина и крепких напитков.

Читать полностью » Смертность в новогодние праздники выростает на 24% — Минздрав РФ сегодня в 9:07
Скорая готова, а вы? Шансы выжить в праздники резко падают из-за нашей беспечности

Минздрав предупредил о резком росте смертности в новогодние каникулы и объяснил, почему праздничный период остается одним из самых рискованных.

Читать полностью » Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр в следующем году — РБК сегодня в 9:05
От посылок до блокбастеров: Wildberries шокирует рынок планами на собственный кинотеатр

Wildberries может зайти на рынок онлайн-кинотеатров: источники говорят о запуске в следующем году и обсуждениях вокруг контента и возможной сделки.

Читать полностью » Мошенники используют тему гонконгского гриппа для обмана — РИАН сегодня в 8:56
Звонок о гонконгском гриппе оказался ловушкой: как не стать жертвой, если набрали неизвестный номер

Мошенники привязали новую телефонную схему к теме гонконгского гриппа: под видом "обязательных анализов" они выманивают код и запускают давление.

Читать полностью »

Новости
Общество
Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Культура и шоу-бизнес
Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд
Наука
Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Туризм
Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet