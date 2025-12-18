Каждый вейп — под номером: что изменится на рынке электронных сигарет уже в 2026 году

Минпромторг России предложил ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет и аналогичных устройств для потребления никотина. Соответствующий проект постановления министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии общественного обсуждения и пока не принят окончательно.

Что предполагает маркировка

"Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 года обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Контекст регулирования рынка

Инициатива Минпромторга вписывается в более широкий курс государства на ужесточение контроля за рынком никотинсодержащей продукции. В последние годы внимание регуляторов всё чаще сосредоточено на вейпах и электронных сигаретах, популярность которых растёт, в том числе среди молодёжи.

Предполагается, что маркировка позволит сократить долю нелегальной продукции и повысить прозрачность рынка. При этом обсуждение проекта ещё продолжается, и его окончательные параметры могут быть скорректированы с учётом замечаний участников отрасли и профильных экспертов.

Почему тема остаётся чувствительной

Многие выбирают ароматизированные смеси и воспринимают пар как более "лёгкую" альтернативу, поскольку он не связан с дымом. Но медики указывают, что смена дыма на пар не делает потребление безопасным, а состав жидкостей включает никотин и химические соединения.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко обращала внимание, что именно различие между паром и дымом нередко создаёт ложное ощущение безвредности. По её словам, последствия употребления вейпа могут проявляться быстрее и выглядеть более тяжёлыми, чем ожидают потребители. Она также отмечала, что кажущаяся "лёгкость" парения способна маскировать формирование зависимости и снижать настороженность на ранних этапах.