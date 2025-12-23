Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мандарины
Мандарины
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:41

Раскрыта судьба абхазских мандарин в России в 2025 году

Яркие оранжевые плоды начали заполнять прилавки, сигнализируя о приближении главного зимнего праздника. Покупатели в разных регионах страны уже присматриваются к ценникам, которые в этом году демонстрируют заметный рост по сравнению с прошлым сезоном. О ходе сбора цитрусовых и текущей рыночной ситуации сообщает "Российская газета".

Снижение объемов и рост стоимости

В текущем сезоне аграрии Абхазии сталкиваются с определенными трудностями, которые напрямую отражаются на розничных ценах в России. Несмотря на высокое качество плодов и благоприятное влияние солнечной погоды на созревание, общие объемы производства демонстрируют отрицательную динамику. В южных городах, таких как Сочи, стоимость килограмма мандаринов варьируется от 150 до 300 рублей, тогда как на Урале цена стартует от 250 рублей.

Специалисты отмечают, что количественные показатели урожая в этом году будут скромнее, чем в предыдущем цикле. Это обусловлено природными циклами плодоношения и климатическими особенностями текущего года, что уже привело к ажиотажному спросу на продукцию со стороны оптовых закупщиков.

"Сезон хороший, урожай качественный. Солнечная погода позволяет мандаринам скорее созревать. Но в этом году планируется собрать 30 тысяч тонн, что на 19 процентов меньше, чем в 2024-м", — заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Дмитрий Хагуш.

Частные хозяйства и логистика

Основной объем поставок обеспечивают не только пять крупнейших республиканских хозяйств, но и многочисленные частные подворья. Владельцы плантаций в Сухумском районе подтверждают, что урожайность с конкретных участков сократилась в несколько раз. Например, там, где в прошлом году собирали более 10 тонн, сейчас удается получить лишь около трех, что спровоцировало рост закупочной цены почти вдвое.

На российско-абхазской границе процесс оформления грузов проходит в штатном режиме, однако таможенные службы фиксируют регулярные нарушения. Чаще всего проблемы возникают с физическими лицами, которые пытаются провезти крупные партии товара под видом личных вещей. Для законного провоза более 5 килограммов продукции требуется наличие карантинного сертификата.

"Мы начали сбор мандаринов еще в конце сентября, урожай нынче небольшой. Если в прошлом году с одного участка в 17 соток собрали 10-12 тонн, то в этом году — только около трех, а с другого, площадь которого почти гектар, — 15 тонн, в прошлом году было в два раза больше. Отсюда высокий спрос, и цена выросла с 40-50 рублей за килограмм до 80-100", — рассказал владелец мандариновой плантации Солидат Цкоа / сообщается в публикации.

Научный подход и новые сорта

Параллельно с массовым сбором в Абхазии, активная работа ведется и в Сочи на базе Субтропического научного центра РАН. Здесь расположена уникальная научная коллекция, включающая около 150 сортов цитрусовых. Местные ученые отмечают, что благодаря теплой осени и достаточному количеству осадков, плоды в этом году сформировались более крупными и сочными.

Исследовательская деятельность центра направлена на создание сортов, максимально устойчивых к особенностям влажных субтропиков. В прошлом году ученые запатентовали три новых сорта мандаринов, которые получили названия "Академический", "Солнечный" и "Князь Владимир". Сейчас специалисты проводят испытания новых гибридов, способных обеспечить стабильно высокую урожайность в будущем.

"Для нас урожай в первую очередь имеет научное значение. На опытно-технологическом участке мы проводим различные исследования, направленные на изучение адаптивности и устойчивости растений цитрусовых к стресс-факторам влажных субтропиков России, а также в лабораторных условиях проводим различные физиолого-биохимические анализы", — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и репродукции растений Александр Кулешов / приводится в тексте статьи.

Текущая ситуация на рынке мандаринов характеризуется сочетанием высокого качества продукции и ограниченного предложения. Несмотря на рост цен и снижение валового сбора, поставки в российские регионы продолжаются бесперебойно. Развитие отечественной селекции и отработка логистических цепочек позволяют надеяться на то, что традиционный новогодний символ останется доступным для большинства потребителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фильм сегодня в 11:44
Лицензии закончились — пиратство расцвело: какие фильмы 2025 стали главной добычей Рунета

Россияне всё активнее ищут нелегальные копии фильмов. Узнайте, какие угрозы они этим рискуют, и что стоит за этим киномагнитным феноменом!

Читать полностью » Верховный суд утвердил минимум 1000 рублей за просрочку штрафа — ВС РФ сегодня в 10:30
Просрочка превращает квитанцию в удвоенный счёт: суды закрепили обязательный минимум по неуплате ПДД-штрафов

Верховный суд РФ утвердил, что штраф за просроченную оплату ПДД удваивается и не может быть ниже 1000 рублей, что существенно меняет практику взыскания.

Читать полностью » Югра объявляет 2026 год Годом молодой семьи для поддержки молодого поколения – Руслан Кухарук сегодня в 10:16
Молодым семьям в Югре — особое внимание: какие меры поддержки будут реализованы в 2026 году

В Югре объявили 2026 год Годом молодой семьи. Регион продолжит развивать меры социальной поддержки и программы для улучшения качества жизни.

Читать полностью » В России пенсии будут выплачены досрочно в связи с новогодними каникулами – Епифанова сегодня в 10:16
Новогодние каникулы не помешают пенсиям: когда пенсионеры получат свои деньги в декабре 2025

В связи с новогодними каникулами в России пенсии будут выплачены досрочно. Как и когда россияне смогут получить свои деньги?

Читать полностью » МВД России призывает не паниковать из-за сообщений о взрывах в мессенджерах – Ирина Волк сегодня в 10:16
Тени в мессенджерах: кто на самом деле стоит за ложными угрозами, провоцирующими массовую панику

МВД России призывает не паниковать и сообщать о угрозах взрывов в мессенджерах, не распространяя дезинформацию.

Читать полностью » Фильмы сегодня в 10:16
Ирония судьбы скрывает главный секрет праздников: как советский фильм стал неотъемлемой частью Нового года

"Гарри Поттер", "Один дома" и "Ирония судьбы" возглавили рейтинг новогоднего кино в России. Как зрители выбирают свои любимые фильмы?

Читать полностью » Клещи проникли в квартиры с живыми елями зимой — Baza сегодня в 10:16
Новогодняя ель превращается в троянского коня: вместе с праздником в квартиры заползают клещи

В разгар зимы в российских квартирах активизировались опасные еличные клещи из-за аномально теплой погоды. Узнайте, как распознать и предотвратить заражение паразитами на новогодних елках.

Читать полностью » Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году сегодня в 7:29
Загадка доходного дома Емельянова: от купеческой усадьбы до архитектурного символа Екатеринбурга

Доходный дом купца Емельянова в Екатеринбурге — яркий пример эклектики конца XIX века и ключевой элемент городской архитектуры.

Читать полностью »

Новости
Мир
Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии
ЮФО
Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края
ЮФО
В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Экономика
Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года
ЮФО
Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края
Общество
Одну категорию россиян обязали работать 1 января
ЮФО
Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24
Общество
Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet