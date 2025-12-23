Раскрыта судьба абхазских мандарин в России в 2025 году

Яркие оранжевые плоды начали заполнять прилавки, сигнализируя о приближении главного зимнего праздника. Покупатели в разных регионах страны уже присматриваются к ценникам, которые в этом году демонстрируют заметный рост по сравнению с прошлым сезоном. О ходе сбора цитрусовых и текущей рыночной ситуации сообщает "Российская газета".

Снижение объемов и рост стоимости

В текущем сезоне аграрии Абхазии сталкиваются с определенными трудностями, которые напрямую отражаются на розничных ценах в России. Несмотря на высокое качество плодов и благоприятное влияние солнечной погоды на созревание, общие объемы производства демонстрируют отрицательную динамику. В южных городах, таких как Сочи, стоимость килограмма мандаринов варьируется от 150 до 300 рублей, тогда как на Урале цена стартует от 250 рублей.

Специалисты отмечают, что количественные показатели урожая в этом году будут скромнее, чем в предыдущем цикле. Это обусловлено природными циклами плодоношения и климатическими особенностями текущего года, что уже привело к ажиотажному спросу на продукцию со стороны оптовых закупщиков.

"Сезон хороший, урожай качественный. Солнечная погода позволяет мандаринам скорее созревать. Но в этом году планируется собрать 30 тысяч тонн, что на 19 процентов меньше, чем в 2024-м", — заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Дмитрий Хагуш.

Частные хозяйства и логистика

Основной объем поставок обеспечивают не только пять крупнейших республиканских хозяйств, но и многочисленные частные подворья. Владельцы плантаций в Сухумском районе подтверждают, что урожайность с конкретных участков сократилась в несколько раз. Например, там, где в прошлом году собирали более 10 тонн, сейчас удается получить лишь около трех, что спровоцировало рост закупочной цены почти вдвое.

На российско-абхазской границе процесс оформления грузов проходит в штатном режиме, однако таможенные службы фиксируют регулярные нарушения. Чаще всего проблемы возникают с физическими лицами, которые пытаются провезти крупные партии товара под видом личных вещей. Для законного провоза более 5 килограммов продукции требуется наличие карантинного сертификата.

"Мы начали сбор мандаринов еще в конце сентября, урожай нынче небольшой. Если в прошлом году с одного участка в 17 соток собрали 10-12 тонн, то в этом году — только около трех, а с другого, площадь которого почти гектар, — 15 тонн, в прошлом году было в два раза больше. Отсюда высокий спрос, и цена выросла с 40-50 рублей за килограмм до 80-100", — рассказал владелец мандариновой плантации Солидат Цкоа / сообщается в публикации.

Научный подход и новые сорта

Параллельно с массовым сбором в Абхазии, активная работа ведется и в Сочи на базе Субтропического научного центра РАН. Здесь расположена уникальная научная коллекция, включающая около 150 сортов цитрусовых. Местные ученые отмечают, что благодаря теплой осени и достаточному количеству осадков, плоды в этом году сформировались более крупными и сочными.

Исследовательская деятельность центра направлена на создание сортов, максимально устойчивых к особенностям влажных субтропиков. В прошлом году ученые запатентовали три новых сорта мандаринов, которые получили названия "Академический", "Солнечный" и "Князь Владимир". Сейчас специалисты проводят испытания новых гибридов, способных обеспечить стабильно высокую урожайность в будущем.

"Для нас урожай в первую очередь имеет научное значение. На опытно-технологическом участке мы проводим различные исследования, направленные на изучение адаптивности и устойчивости растений цитрусовых к стресс-факторам влажных субтропиков России, а также в лабораторных условиях проводим различные физиолого-биохимические анализы", — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и репродукции растений Александр Кулешов / приводится в тексте статьи.

Текущая ситуация на рынке мандаринов характеризуется сочетанием высокого качества продукции и ограниченного предложения. Несмотря на рост цен и снижение валового сбора, поставки в российские регионы продолжаются бесперебойно. Развитие отечественной селекции и отработка логистических цепочек позволяют надеяться на то, что традиционный новогодний символ останется доступным для большинства потребителей.