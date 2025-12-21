Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мандарины
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:07

Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР

Поставки мандаринов в Россию в этом году достигли максимальных значений за последнее десятилетие, что наглядно отражает изменения в структуре импорта и сезонного спроса. Особенно заметную роль в этом сегменте продолжает играть Китай, укрепивший свои позиции на российском рынке. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможенной статистики.

Рекордный объем импорта

Согласно анализу данных, за период с января по ноябрь Россия импортировала китайские мандарины на сумму 78,1 миллиона долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум за последние десять лет — более ранняя статистика в открытых источниках отсутствует. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 16 процентов.

Рост импорта оказался особенно заметен в осенние месяцы, традиционно связанные с повышенным потребительским спросом. В ноябре закупки мандаринов из Китая увеличились на 6 процентов в годовом выражении и достигли 22 миллионов долларов, что подтверждает устойчивую динамику спроса на этот вид фруктов в преддверии зимнего сезона.

Позиция России среди импортеров

По итогам января-ноября Россия заняла четвертое место среди крупнейших импортеров китайских мандаринов. Впереди оказались Вьетнам, закупивший продукции на 186,4 миллиона долларов, Киргизия с показателем 147,2 миллиона и Индонезия, импортировавшая мандарины на 82,3 миллиона долларов.

В пятерку крупнейших покупателей также вошел Таиланд, где объем закупок составил 52 миллиона долларов. Таким образом, Россия закрепилась в числе ключевых направлений экспорта китайских мандаринов, уступив лишь странам Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.

Причины роста поставок

Эксперты отмечают, что увеличение импорта связано сразу с несколькими факторами. Среди них — стабильный внутренний спрос, сезонность потребления мандаринов и логистическая доступность китайской продукции. Кроме того, китайские производители активно наращивают экспорт, предлагая конкурентоспособные цены и большие объемы поставок.

Рост закупок мандаринов из Китая также отражает общую тенденцию переориентации российского импорта фруктов и овощей. В условиях изменения торговых маршрутов и структуры поставок Китай остается одним из ключевых партнеров России в агропродовольственном сегменте.

Значение для рынка

Рекордные показатели импорта могут оказать влияние на ценовую ситуацию на российском рынке и обеспечить стабильное предложение продукции в пиковый сезон. Для потребителей это означает более широкий выбор и, при благоприятных условиях, сдерживание резких ценовых колебаний в зимние месяцы.

Данные за 2025 год подтверждают, что мандарины остаются одним из самых востребованных импортных фруктов в России, а Китай — ведущим поставщиком, способным оперативно реагировать на рост спроса.

