Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мандарины
мандарины
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:05

Символ праздника под угрозой: хватит ли мандаринов россиянам зимой

Массовый завоз мандаринов в Краснодарский край начнётся в конце ноября

Основные партии мандаринов начнут поступать в Краснодарский край только ближе к зиме. Пока жители наслаждаются последними дарами осени, торговые сети готовятся встречать главный цитрусовый сезон. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, массовый завоз фруктов стартует в конце ноября и продолжится в декабре. Именно в этот период прилавки наполняются яркими ароматными плодами, которые многие традиционно связывают с праздниками.

По предварительным оценкам, в этом сезоне объёмы импорта останутся примерно на уровне прошлого года. Напомним, в 2023–2024 годах на территорию края поступило свыше 552 тысяч тонн цитрусовых культур.

Основные поставщики остаются неизменными: Турция, Египет и Абхазия. Эти страны уверенно удерживают лидерство благодаря налаженной логистике, климатическим условиям и давним торговым связям. В прошлом году импорт мандаринов вырос на 5% по сравнению с 2023-м, и эксперты предполагают, что спрос сохранится и в этом сезоне.

Сравнение основных поставщиков

Страна Особенности урожая Вкус и внешний вид Популярность в России
Турция Ранние сорта, крупные поставки Сладкие, сочные, с тонкой кожурой Наиболее востребованы
Египет Более поздние сроки сбора Яркий аромат, плотная кожура Часто покупают для длительного хранения
Абхазия Небольшие объёмы Мягкий вкус, легко чистятся Популярны на юге страны

Советы шаг за шагом: как выбрать мандарины

  1. Обращайте внимание на кожуру: тонкая и эластичная говорит о свежести.

  2. Надавите слегка на плод: упругость без мягких участков — верный знак качества.

  3. Проверьте аромат: насыщенный цитрусовый запах свидетельствует о спелости.

  4. Для хранения лучше брать сорта с более плотной кожурой — они дольше сохраняют свежесть.

  5. Покупайте небольшими партиями: мандарины быстро теряют сочность при неправильных условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить мандарины в пакете без доступа воздуха.
    → Последствие: плоды начинают портиться, появляется плесень.
    → Альтернатива: используйте перфорированные пакеты или сетки.

  • Ошибка: покупать слишком зелёные плоды.
    → Последствие: недозрелые мандарины кислые и плохо хранятся.
    → Альтернатива: выбирайте ярко-оранжевые фрукты с лёгким глянцем.

  • Ошибка: складывать мандарины вблизи бананов или яблок.
    → Последствие: ускоренное созревание и порча из-за этилена.
    → Альтернатива: храните цитрусовые отдельно в прохладном месте.

А что если мандаринов будет меньше?

Даже при сохранении объёмов импорта всегда остаётся риск: неурожай в странах-поставщиках, проблемы с транспортировкой или изменения в торговой политике могут повлиять на количество и стоимость фруктов. Если поток сократится, цены на полках могут заметно подрасти, а покупатели начнут искать альтернативы — например, клементины или апельсины.

Плюсы и минусы импорта мандаринов

Плюсы Минусы
Доступность круглый год Зависимость от внешних поставщиков
Разнообразие сортов Перепады цен в сезон
Яркий вкус и аромат Возможные проблемы с хранением
Ассоциация с праздником Риск покупки недозрелых плодов

FAQ

Как выбрать лучшие мандарины?
Оптимальный выбор — яркие, упругие плоды с насыщенным ароматом и тонкой кожурой.

Сколько стоят мандарины зимой?
Цены варьируются: в декабре стоимость обычно выше, но после Нового года часто снижается.

Что лучше — турецкие или абхазские мандарины?
Турецкие славятся сладостью и сочностью, а абхазские — лёгкостью очистки и мягким вкусом. Выбор зависит от предпочтений.

Мифы и правда

  • Миф: зелёные мандарины всегда кислые.
    Правда: иногда зелёный оттенок кожицы связан с климатом и не влияет на вкус.

  • Миф: сладкие мандарины крупнее.
    Правда: размер не определяет сладость, важнее сорт и зрелость.

  • Миф: мандарины нельзя хранить в холодильнике.
    Правда: при температуре +5…+7°C они сохраняются дольше.

Три интересных факта

  1. Мандарины помогают укреплять иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С.

  2. В Китае мандарины — символ богатства и удачи, их дарят на Новый год.

  3. В Краснодарском крае на местных рынках часто продают абхазские фрукты — они приезжают быстрее и сохраняют свежесть.

Исторический контекст

Первые партии мандаринов начали массово завозить в СССР в 60-70-е годы прошлого века. Именно тогда они стали символом зимних праздников. В советское время поставки шли в основном из Абхазии и Грузии. Со временем к ним присоединились Турция и Египет, а ассортимент стал шире. Сегодня же мандарины — не просто фрукт, а важный элемент зимнего рациона россиян.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учитель математики в Краснодаре: 67 тысяч — это предел при работе на две ставки 24.09.2025 в 14:09

Ставка, сайт и "Разговоры о важном": как учителю собрать 67 тысяч по кусочкам

Учитель из Краснодара рассказал, почему зарплата в 90 тысяч для педагога звучит как миф. Сколько часов нужно работать и почему без репетиторства не обойтись?

Читать полностью » В Ростовской области наладили производство многослойных печатных плат 23.09.2025 в 16:26

ГК "Бештау" представила многослойные печатные платы на форуме "Микроэлектроника 2025", который проходит в НИТУ "Сириус".

Читать полностью » В Краснодаре неизвестный разбил припаркованный BMW бревном — Telegram-канал 12.09.2025 в 13:19

Кто и зачем громит иномарки бревном: полиция Краснодара ищет нападавшего

В Краснодаре мужчина с бревном разбил припаркованный BMW. Инцидент сняла камера наблюдения, владелец обратился в полицию.

Читать полностью » Туроператоры: спрос на отдых в Крыму летом вырос на 30–40% 09.09.2025 в 22:52

Крым обошёл Краснодар: туристический сезон перевернул привычные рейтинги

Этим летом Крым удивил туристическую отрасль: бронирования курортов выросли в разы, а самостоятельные путешественники побили все рекорды.

Читать полностью » Циклон принес в Крым сильные ливни и похолодание — прогноз Крымского гидрометцентра 09.09.2025 в 21:47

Ливни размером с месячную норму: чем грозит стихия жителям Крыма

Крым встречает первые осенние холода с ливнями и сильным ветром. Синоптики предупреждают о циклонe, который изменит привычный сентябрь.

Читать полностью » Власти Крыма: в 2025 году высадят 50 тысяч деревьев и кустарников 09.09.2025 в 20:36

Лесные культуры на сотни гектаров: как Крым пишет новую зелёную историю

В Крыму идёт масштабное озеленение: новые парки, скверы и аллеи украшают города, а леса пополняются миллионами саженцев. Что ещё планируют власти?

Читать полностью » ГИБДД напомнила жителям новых регионов о необходимости заменить документы и номера до 1 января 2026 года 05.09.2025 в 15:08

Сроки на исходе: жителям новых регионов напомнили о замене номеров

ГАИ напомнила жителям новых регионов: до 1 января 2026 года нужно заменить документы и номера на российские, иначе грозят штрафы и лишение прав.

Читать полностью » Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов 05.09.2025 в 13:34

Новые правила для самокатов: где теперь нельзя ездить в Ростове

В Ростове-на-Дону запретили ездить на электросамокатах по тротуарам в центре. В парках скорость ограничили до 12 км/ч, возможны новые меры.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запекание сохраняет больше пользы, чем варка: эксперты о приготовлении свеклы
Красота и здоровье

Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде
Культура и шоу-бизнес

Роман Анджея Сапковского "Перекрёсток воронов" разошёлся тиражом 3000 экземпляров в день премьеры
Наука

В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет
Авто и мото

Автоэксперт Вячеслав Субботин, какие ошибки водителей изнашивают сцепление
Красота и здоровье

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей
Технологии

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora
Красота и здоровье

Побочные эффекты лекарств от гипертонии включают кашель и отёки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet