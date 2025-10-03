Символ праздника под угрозой: хватит ли мандаринов россиянам зимой

Основные партии мандаринов начнут поступать в Краснодарский край только ближе к зиме. Пока жители наслаждаются последними дарами осени, торговые сети готовятся встречать главный цитрусовый сезон. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, массовый завоз фруктов стартует в конце ноября и продолжится в декабре. Именно в этот период прилавки наполняются яркими ароматными плодами, которые многие традиционно связывают с праздниками.

По предварительным оценкам, в этом сезоне объёмы импорта останутся примерно на уровне прошлого года. Напомним, в 2023–2024 годах на территорию края поступило свыше 552 тысяч тонн цитрусовых культур.

Основные поставщики остаются неизменными: Турция, Египет и Абхазия. Эти страны уверенно удерживают лидерство благодаря налаженной логистике, климатическим условиям и давним торговым связям. В прошлом году импорт мандаринов вырос на 5% по сравнению с 2023-м, и эксперты предполагают, что спрос сохранится и в этом сезоне.

Сравнение основных поставщиков