Новогодний фрукт под контролем: сколько мандаринов организм прощает без последствий

Мандарины традиционно ассоциируются с пользой и зимним рационом, однако даже у привычных фруктов есть разумные границы потребления. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на рекомендации врача-диетолога и специалиста превентивной медицины Анастасии Ефимовой.

Сколько мандаринов можно есть без вреда

По словам специалиста, безопасная норма для здорового взрослого составляет от двух до четырёх мандаринов в день. Анастасия Ефимова пояснила, что мандарин относится к низкокалорийным фруктам: один средний плод содержит около 47 килокалорий. Он богат витамином C, который участвует в поддержании иммунитета и синтезе коллагена, а также содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки.

Диетолог уточнила, что рекомендации по фруктам в целом составляют 1,5-2,5 чашки в сутки. При этом один мандарин эквивалентен примерно половине чашки.

"Один мандарин — это примерно половина чашки, поэтому 2-4 мандарина в день — это физиологичная и безопасная норма", — сказала врач-диетолог клиники "Атлас" Анастасия Ефимова.

Польза и допустимые отклонения от нормы

Эксперт отметила, что мандарины ценны не только мякотью, но и кожурой. В ней содержатся флавоноиды, в том числе тангеретин, который влияет на липидный обмен. Это делает фрукт полезным элементом сбалансированного рациона, особенно в период сезонного дефицита витаминов.

По словам Ефимовой, при стабильном уровне глюкозы в крови и общем балансе питания допустимо съедать и больше мандаринов. Она подчеркнула, что строгого верхнего предела не существует, если организм хорошо реагирует на фрукт и нет сопутствующих ограничений.

Кому стоит быть осторожнее

В то же время диетолог рекомендовала ограничивать количество мандаринов людям с рядом заболеваний. В группе риска — пациенты с сахарным диабетом, выраженной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, синдромом раздражённого кишечника. Также осторожность нужна тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.

В таких случаях даже полезные продукты могут усиливать неприятные симптомы. Поэтому специалист советует учитывать индивидуальные особенности организма и не ориентироваться исключительно на универсальные нормы, а подбирать рацион с учётом своего состояния здоровья.