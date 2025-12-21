Новогодний символ с подвохом: когда мандарины начинают вредить здоровью

Мандарины давно стали символом зимы и новогоднего стола, однако даже такой привычный фрукт требует умеренности. Чрезмерное увлечение цитрусовыми может обернуться проблемами для здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" рассказала эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

Сколько мандаринов можно съесть без вреда

По словам специалиста, при оценке допустимого количества мандаринов важно ориентироваться на общие принципы здорового питания. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, что соответствует примерно пяти порциям по 80 граммов каждая. При этом ключевым фактором остается разнообразие рациона, а не концентрация на одном продукте.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять минимум 400 граммов различных овощей и фруктов, что соответствует примерно пяти порциям по 80 граммов. Для полноценного и сбалансированного рациона важно поддерживать разнообразие, поэтому оптимальной и при этом безопасной нормой мандаринов в сутки будет не более двух-трех плодов", — пояснила эндокринолог Маргарита Белоусова.

Таким образом, мандарины могут быть частью ежедневного меню, но не должны вытеснять другие фрукты и овощи. Соблюдение меры позволяет получить пользу от витаминов и антиоксидантов без риска перегрузки организма.

Когда цитрусовые могут навредить

Врач обратила внимание, что важна не только суточная норма, но и способ употребления мандаринов. Из-за высокой кислотности их не рекомендуется есть на пустой желудок. В таком случае цитрусовые могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта и вызывать дискомфорт, изжогу или боли.

Особую осторожность следует проявлять людям с заболеваниями ЖКТ. При гастрите, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки мандарины способны спровоцировать обострение симптомов. В таких ситуациях их количество в рационе должно быть строго ограничено или согласовано с лечащим врачом.

Кому стоит ограничить мандарины в рационе

Отдельно Белоусова отметила пациентов с сахарным диабетом. Несмотря на относительно невысокую калорийность, мандарины содержат сахара и могут вызывать повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому людям с этим диагнозом рекомендуется включать цитрусовые в меню в небольшом количестве и учитывать их в общей углеводной нагрузке дня.

Врач подчеркнула, что мандарины не являются запретным продуктом для большинства людей, однако польза от них проявляется только при разумном подходе. Умеренность и учет индивидуальных особенностей организма позволяют наслаждаться вкусом сезонных фруктов без риска для здоровья.