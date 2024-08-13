Манчестер Юнайтед заключил сделки с Маттейсом де Лигтом и Нуссером Мазрауи: детали трансферов из Баварии

"Манчестер Юнайтед" подписал двух игроков мюнхенской "Баварии" — Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. Сумма сделки может составить около £60 млн.

Де Лигт подписал контракт на пять лет, а Мазрауи — на четыре года, с возможностью продления на один год для обоих. Мазрауи, возможно, сразу же выйдет на поле в матче против "Фулхэма" в Премьер-лиге, чтобы заменить травмированного Люка Шоу.

"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить £38,5 млн плюс £4,3 млн в виде бонусов за 25-летнего центрального защитника де Лигта, который был капитаном команды Эрика тен Хага в "Аяксе", достигшей полуфинала Лиги чемпионов 2019 года.

Двадцатишестилетний Мазрауи перешел за £12,8 млн с возможными добавками в размере £4,3 млн. Его приход был возможен благодаря уходу защитника Эрона Уан-Биссаки, который перешел в "Вест Хэм" за £15 млн.

Оба игрока отметили значительное влияние Тен Хага на их карьеру и выразили готовность снова работать с ним в "Манчестер Юнайтед". Де Лигт подчеркнул, что знает, что нужно для успеха на высоком уровне. Мазрауи отметил, что рад вернуться под руководство Тен Хага в период расцвета своей карьеры и готов отдать все силы для успеха команды.

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