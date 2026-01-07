Букмекеры отреагировали мгновенно: фаворит на пост тренера "Манчестер Юнайтед" уже определён

Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уле Гуннар Сульшер
© commons.wikimedia.org by Tor Atle Kleven is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:49

Рынок ставок отреагировал на кадровые перестановки в одном из самых известных футбольных клубов Европы практически мгновенно. После увольнения главного тренера "Манчестер Юнайтед" букмекеры обновили линии и обозначили основного претендента на вакантный пост. Об этом сообщает издание Sports.

Сульшер вышел в лидеры букмекерских прогнозов

По данным букмекерских контор, главным фаворитом на должность наставника "Манчестер Юнайтед" считается Оле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист в настоящий момент находится без работы, что делает его кандидатуру одной из наиболее реалистичных с точки зрения сроков назначения.

Коэффициент на то, что именно Сульшер возглавит английский клуб, составляет 3,50. Такой показатель говорит о том, что букмекеры оценивают его шансы выше, чем у других претендентов, и считают возможное возвращение тренера вполне вероятным сценарием.

Альтернативные кандидаты на пост

В списке возможных назначений фигурируют и другие известные фигуры. Одним из них является Даррен Флетчер, который в данный момент исполняет обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Вероятность его утверждения на постоянной основе букмекеры оценили коэффициентом 3,75.

Также в числе кандидатов называют Гарета Саутгейта, возглавляющего сборную Англии. Его возможное назначение в МЮ оценивается заметно осторожнее — коэффициент на этот вариант составляет 6,00, что указывает на более низкую вероятность такого развития событий.

Причина кадровых изменений в клубе

5 января стало известно об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Португальский специалист работал с клубом с осени 2024 года, однако результаты команды не устроили руководство.

В предыдущем сезоне Английской премьер-лиги команда под руководством 40-летнего тренера заняла 15-е место, что стало одним из худших показателей клуба за последние годы. Именно этот результат стал ключевым фактором в решении о смене тренерского штаба.

