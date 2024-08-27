Раскрыта древняя тайна охоты на мастодонтов — вы не поверите, как это делали

Американские археологи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как древние охотники добывали мамонтов и мастодонтов, используя копья с каменными наконечниками около 13 тысяч лет назад. Их исследование было опубликовано в научном журнале PLOS One.
Ученые сосредоточились на изучении так называемых наконечников Кловис — каменных острий особой формы, впервые найденных вблизи города Кловис в штате Нью-Мексико, США. Археологические данные свидетельствуют о том, что эти орудия активно использовались для охоты на мегафауну.
Эксперименты с глиной и баллистическим гелем показали, что даже при мощном броске или ударе копья с таким наконечником девятитонный мамонт не получил бы значительных повреждений.
Исследователи предположили, что первобытные охотники не бросали свои копья в животных, а втыкали их в землю, ожидая, что разъяренное животное само натолкнется на острие. В этом случае широкий наконечник работал подобно современной экспансивной пуле, нанося значительные внутренние повреждения.
Ученые отметили, что такая тактика позже применялась не только в охоте на кабанов и медведей, но и в боевых действиях для отражения атак конницы.
Фото: commons.wikimedia.org/Tracy O (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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