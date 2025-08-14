Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:26

Как древний бумеранг может изменить наше понимание эволюции

Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше

Археологи пересмотрели возраст одного из самых древних бумерангов в мире — он оказался вдруг на 10 000 лет старше, чем считалось. Ученые выяснили, что этот артефакт из бивня мамонта, который нашли в польской пещере Облазова, был изготовлен 42,8-38,6 тысячи лет назад.

Как нашли бумеранг?

В 1985 году в пещере Облазова (юг Польши) археологи обнаружили необычный культурный слой. Среди находок были:

  • каменная конструкция,
  • фаланга пальца древнего человека,
  • подвески из зубов песца,
  • костяная бусина,
  • раковина моллюска,
  • и, конечно, 72-сантиметровый бумеранг из бивня мамонта.

Изначально возраст бумеранга оценили в 23 000 лет, но позже радиоуглеродный анализ показал, что он древнее. Однако результаты могли искажаться из-за современных консервантов, которыми обрабатывали артефакт.

Новые датировки: эпоха ориньяка

Международная команда под руководством Павла Вальде-Новака (Ягеллонский университет) провела новый радиоуглеродный анализ 13 образцов из пещеры. Остатки фауны и фаланга пальца показали, что бумеранг относится к 42,8-38,6 тысячам лет назад — это эпоха раннего ориньяка.

Любопытный факт: человеческая кость, найденная рядом, оказалась моложе — около 30 000 лет. Возможно, это лишь минимальный возраст останков.

Чей это палец?

Антропологи сравнили фалангу с костями неандертальцев, кроманьонцев и современных людей. Остатки явно принадлежали Homo sapiens.

Генетики попытались выделить митохондриальную ДНК, но полный геном восстановить не удалось. Однако по нескольким маркерам удалось подтвердить: владелец пальца был сапиенсом, по крайней мере, по материнской линии.

