© Flickr by Thomas Quine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:32

Бусина из бивня мамонта — роскошь с коротким сроком годности

Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов

Что может рассказать обычная бусина из бивня мамонта? Омские археологи решили проверить это на практике — они два года носили браслет с таким украшением, чтобы понять, как подобные артефакты могли сохраняться в древности. Результат оказался неожиданным: даже при бережном обращении бусина быстро изнашивалась.

Эксперимент в деталях

В 2021 году исследователи изготовили бусину из бивня мамонта, привезённого с Новосибирских островов. На работу ушёл всего час, правда, материал предварительно вымачивали в воде несколько дней. Готовое украшение закрепили на кожаный ремешок и начали носить.

"Мы снимали браслет во время мытья посуды, душа и физических нагрузок, но даже при таком щадящем режиме он сильно пострадал", — отмечают учёные.

Что показало исследование?

Ремешок растягивался и рвался примерно за полгода — его приходилось регулярно менять.
Бусина теряла следы обработки (заусенцы, царапины), но при этом быстро изнашивалась.
Даже при ношении на неведущей руке украшение сильно повредилось за два года.
По оценкам исследователей, в обычных условиях такая бусина продержалась бы не более 4-5 лет, а если надевать её лишь по особым случаям — около десяти.

Археологи часто сталкиваются с загадками: как древние люди использовали те или иные предметы? Особенно сложно разгадать назначение артефактов эпохи палеолита. Здесь на помощь приходит экспериментальная археология и трасология — наука, изучающая следы на поверхности находок.

Например, так называемые "жезлы начальника" долгое время считались ритуальными предметами. Но эксперименты показали: это были инструменты для плетения верёвок, которыми пользовались ещё 35 тысяч лет назад.

Точно так же и бусина из бивня мамонта — казалось бы, просто украшение. Но благодаря эксперименту стало ясно: в древности такие изделия требовали частой замены, а значит, их производство было постоянным процессом.

