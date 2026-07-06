Парк Юрского периода откладывается: вот где сломалась идея клонирования мамонта

Вопрос возрождения мамонтов остается одной из самых обсуждаемых тем в современной науке, однако на текущем этапе техническое клонирование вымершего вида невозможно. О положении дел в генетике и перспективах восстановления доисторической фауны NewsInfo рассказал генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев.

Ранее сообщалось, что для рождения клона-мамонта России не хватает профильных кадров и достаточного финансирования. При этом эксперты подчеркивают: развитие генетической реконструкции требует не только технологий, но и глобальной кооперации.

По словам Китаева, основная сложность заключается в состоянии биологического материала. Для проведения процедуры клонирования необходима живая клетка, способная к делению, из которой извлекается генетический материал для последующего замещения ядра в яйцеклетке донора.

"Мамонты давно умерли, и клетки у них тоже давно умерли. Генетический материал не в том состоянии, чтобы из него можно было извлечь что-то и подсадить другие клетки. Это техническая проблема. Нужно найти такие клетки мамонтов замороженные, чтобы они были в хорошей сохранности", — пояснил генетик.

Сегодня ученые рассматривают альтернативные пути, например, генетическую трансформацию слонов для придания им внешних признаков вида, который давно исчез. При этом специалисты отмечают важность изучения скрещивания разных видов в древности, что помогает лучше понять механизмы эволюционной изменчивости. Тем не менее, как уточняет Китаев, создание похожего внешне слоненка — это не клонирование, а модельная манипуляция геномом.

Ранее исследователи уже сталкивались с тем, как геном животных удавалось прочитать по фрагментарным останкам, однако восстановление полноценного эмбриона — задача иного порядка сложности. Эксперты также напоминают, что даже классификация находок не всегда бывает точной: известны случаи, когда древние окаменелости, ошибочно принятые за останки мамонтов, при детальном анализе оказывались принадлежащими совсем другим видам.

"Можно взять эмбрионы слона, подсадить туда гены, которые увеличат шерстистость, волосяной покров, чтобы был густым. Получится похожий на мамонта слоненок", — заключил генетик.

Эксперт также поставил под сомнение практическую целесообразность возрождения вида. В современных экосистемах тундры для мамонтов попросту не осталось ниши, а их содержание в зоопарках будет иметь характер развлечения, а не научной необходимости. Кроме того, таяние вечной мерзлоты, вызванное глобальным потеплением, постепенно уничтожает шансы найти пригодные для работы образцы тканей.

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