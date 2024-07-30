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Раскрытие генетического кода Павла Дурова может привести к судебным искам
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Раскрытие генетического кода Павла Дурова может привести к судебным искам

Появление заявления о возможном отцовстве Павла Дурова может привести к судебным искам от женщин, которые хотят установить генетическое родство своих детей с основателем Telegram.

Юрист Александр Хаминский высказал мнение, что в случае реализации задуманного проекта, множество женщин, прибегавших к услугам донорской спермы, могут подать иски против миллиардера. По мнению юриста, среди женщин, которые забеременели с помощью ЭКО, найдутся те, кто будет утверждать, что забеременели после случайной связи с предпринимателем.

На заявление Дурова отреагировал американский миллиардер Илон Маск назвав сто биологических детей Дурова уровнем новичка.

Фото: commons.wikimedia.orghttps://techcrunch.com(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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